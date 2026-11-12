Zverevs nächster Streich? Fragen und Antworten zu den ATP Finals

Mit den ATP Finals ab Sonntag geht die Saison der internationalen Tennis-Tour zu Ende. Acht Topspieler kämpfen in Turin um den Titel - ein ungeschlagener Sieger kann mehr als fünf Millionen US-Dollar mitnehmen. Der SID beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Start.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 10:43 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev 2025 in Turin

Holt Alexander Zverev den dritten großen Titel in diesem Jahr?

Gut möglich, aber alles andere als ausgemacht. Der Weltranglistenerste wirkte nach seinen erlösenden Triumphen in Paris und New York zuletzt ein wenig müde, die beste Saison seiner Karriere hat ihre Spuren hinterlassen. Und die Konkurrenz ist groß, vor allem weil der Vorjahresfinalist Carlos Alcaraz sich nach seiner langwierigen Verletzung endlich wieder in Topform befindet.

Wer ist sonst noch am Start?

In Abwesenheit des verletzten Jannik Sinner wittern mehrere Außenseiter ihre Chance. Neben Zverev und Alcaraz hatten sich auch der US-Open-Finalist Ben Shelton (USA) und Daniil Medwedew recht frühzeitig ihr Ticket für die Teilnahme am Jahres-Endturnier gesichert. Komplettiert wird das Feld durch Fabio Cobolli (Italien), Arthur Fils (Frankreich), Frances Tiafoe (USA) und Rafael Jódar (Spanien). Novak Djokovic, der in den vergangenen Jahren schon häufiger freiwillig auf eine Teilnahme verzichtet hatte, schaffte es beim "Race to Turin" diesmal nicht in die Top-Acht.

Wer sind die Favoriten?

Trotz der leisen Zweifel an Zverevs Fitness und der langen Verletzung von Alcaraz dürfte der Titel nur über die beiden topgesetzten Spieler gehen. Zverev hat das Turnier bereits zweimal gewonnen (2018, 2021), Alcaraz jagt einen der wenigen großen Titel, die ihm noch fehlen. Chancen dürfte sich auch Shelton ausrechnen, bei den US Open immerhin hatte der Linkshänder Alcaraz geschlagen, beim Hallen-Masters in Paris zuletzt setzte sich aber der Spanier durch.

Wie ist der Modus?

Gewohnt ungewohnt. Zumindest für Tennisverhältnisse. Die Finals sind schließlich ein Event, bei dem auf ein reines K.o.-Format verzichtet wird. Stattdessen spielen die acht Profis in zwei Vierergruppen, aus denen sich die zwei Bestplatzierten für das Halbfinale qualifizieren. Zverev und Alcaraz können somit zwar nicht in der Vorrunde aufeinandertreffen, aber doch bereits im Halbfinale. Gelost wird am Donnerstag - die Entscheidung über den Sieger der ATP Finals, die seit 2017 unter diesem Namen ausgetragen werden und am Sonntag beginnen, fällt im Endspiel eine Woche später.

Gibt es weitere deutsche Hoffnungsträger?

Ja, und zwar im Doppel. Die Finals werden zum Ende der Abschiedstournee des erfolgreichen deutschen Duos Kevin Krawietz und Tim Pütz auf der ATP-Tour. Das Doppel aus Coburg und Frankfurt hatte sich 2024 den Titel in Turin gesichert und damit den größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Für Pütz ist nach der Saison, in der die beiden auch noch in der Finalrunde des Davis Cups in Bologna antreten werden, Schluss. Krawietz (34) wird künftig auf der Tour mit dem Kroaten Mate Pavic antreten.

Findet das Turnier immer in Turin statt?

Zumindest seit 2021. Damals zogen die Finals von London aus in die 13.500 Zuschauer fassende Arena in der Großstadt im Piemont. Mindestens bis 2030 soll das Turnier in Italien ausgetragen werden, möglicherweise auch weitere vier Jahre in Turin.

Wo sind die Matches zu sehen?

Sky überträgt live aus Turin und hat sein Expertenteam um die Ex-Profis Andrea Petkovic und Patrik Kühnen am Start.