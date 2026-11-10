Nummer eins vor den ATP Finals: Zverev und die nervige Diskussion

Alexander Zverevs überragende Saison hat einen Makel - er hat eine deutlich negative Bilanz gegen Topgegner. Bei den ATP Finals will der Weltranglistenerste entsprechend etwas geraderücken.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.11.2026, 12:43 Uhr

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© GEPA Pictures Alexander Zverev reist erstmals als Nummer eins nach Turin

Alexander Zverev gehen die anhaltenden Diskussionen ziemlich auf den Keks. In der Vorbereitung auf die ATP Finals in Turin - dem Turnier der acht Jahresbesten - stand die Frage plötzlich wieder im Raum: Ist er wirklich die verdiente Nummer eins der Welt? Oder hat er nur vom langen Fehlen von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner profitiert?

Eine Debatte, die der deutsche Spitzenspieler als verfehlt ansieht, wie er vom dem Highlightevent klar zum Ausdruck brachte. "Ich kann nur gegen den antreten, der auf der anderen Seite des Netzes steht", sagte der French- und US-Open-Sieger in einem Interview mit dem Corriere della Sera: "Ich kann nichts dafür, dass Jannik in Paris einen Hitzschlag erlitten hat und dass Carlos in Flushing Meadows gegen Ben Shelton ausgeschieden ist, den ich übrigens im Finale besiegt habe."

Zverev ergriff jeweils seine Chance und verdiente sich seine ersten Majorsiege wie auch den Sprung auf den Tennis-Thron - für seine sportlichen Erfolge muss er sich sicher nicht entschuldigen. Die vor allem in den Sozialen Netzwerken geführte Diskussion ist ein gutes Stück schief.

Zverev möchte gutes Vorbild sein

Es gibt aber eine Statistik, die sie befeuert und gegen die Zverev nun in Turin ankämpfen dürfte: Seine Ausbeute in Duellen mit Kontrahenten aus den Top-10 im Jahr 2026 ist erstaunlich mau. Drei Erfolgen stehen acht Niederlagen gegenüber. Gegen Sinner, den er Anfang November als Nummer eins ablöste, stand er nach dem Wimbledonfinale bei 0:5, dann beendete der Südtiroler verletzungsbedingt seine Saison. Auf Alcaraz traf er nur bei den Australian Open - und verlor im Halbfinale knapp.

"Ich hoffe, in der kommenden Saison wieder gegen beide anzutreten. Was soll ich sonst tun?", fragte nun Zverev. Dennoch will er in Turin die Chance nutzen, seinen Status als aktueller Spitzenspieler zu untermauern. Gerade ein Erfolg gegen Alcaraz, der nach einer Handgelenkverletzung lange pausieren musste, und sich nun mit Turniersiegen in Wien und beim Masters in Paris zurückmeldete, würde ein Signal senden.

Zverev hat dem spanischen Ausnahmekönner dabei etwas voraus, er hat das Event schon 2018 und 2021 für sich entschieden. Vor fünf Jahren auch schon im Piemont, nachdem das Event von London nach Turin umgezogen war.

Jetzt hofft er auf den nächsten Erfolg, mit dem er die lärmende Diskussionen erst einmal beenden könnte. "Die Nummer eins ist ein Leuchtturm für die Generation des Landes, das sie repräsentiert", sagte Zverev: "Ich hoffe, ein gutes Vorbild zu sein."