Rechenspiele garantiert: Wer schafft es zu den ATP Finals?

Das Rennen um die letzten Tickets für die ATP Finals in Turin befindet sich auf der Zielgeraden. Beim 1000er-Turnier in Paris entscheidet sich, wer beim Saisonfinale dabei sein wird.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.11.2026, 15:42 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar kämpft noch um einen Platz in Turin

Vier der acht Plätze für die ATP Finals sind mittlerweile vergeben: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton und Daniil Medvedev werden fix beim Jahresendturnier in Turin dabei sein. Die zweite Hälfte der zur Verfügung stehenden Tickets wird in dieser Woche beim ATP-Masters-1000-Turniers vergeben werden.

Aufgrund des vorzeitigen Saisonendes des Weltranglistenzweiten Jannik Sinner reicht in diesem Jahr Platz neun, um sich für die ATP Finals zu qualifizieren. Diesen belegt im Race aktuell Rafael Jodar, der in Paris am Montag mit einem 6:2 und 6:3-Erfolg über Alejandro Tabilo loslegte. Und damit den Druck auf die Konkurrenz erhöhte.

Für Djokovic ist das Halbfinale Pflicht

Jodar hält im Live-Race (Stand: 2. November) bei 3234 Zählern und liegt damit knapp vor Wien-Finalist Alex de Minaur (3170). Hinter dem Australier lauert der 24-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (2900), der in Paris zumindest das Halbfinale erreichen muss. Die Auslosung meinte es mit dem Serben jedenfalls nicht allzu gut, trifft er doch bereits in Runde eins auf Basel-Champion Valentin Vacherot.

Für Taylor Fritz (2860), Tommy Paul (2735), Jiri Lehecka (2540), Alejandro Davidovich Fokina (2460) und Brandon Nakashima (2360) sind die Chancen auf einen Platz in Turin wohl nur mehr theoretischer Natur. Definitiv aus dem Rennen sind Jakub Mensik (2550) und Felix Auger-Aliassime (2490), die in Paris beide verletzungsbedingt fehlen.

Nahezu fix mit den ATP Finals planen dürfen hingegen Flavio Cobolli (3690) und Arthur Fils (3535), hinter deren Fitness nach Aufgaben in der Vorwoche allerdings kleine Fragezeichen stehen. Cobolli reicht unabhängig von der Konkurrenz bereits ein Sieg in Paris, bei Fils sind es deren zwei. Gute Chancen darf sich zudem der achtplatzierte Frances Tiafoe (3390) ausrechnen.

Das Einzel-Tableau in Paris

Der Stand im Race