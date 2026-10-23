Djokovic bei den Finals? Mit nur 27 Matches jagt er die Konkurrenz

Novak Djokovic hat trotz eines stark reduzierten Turnierkalenders noch Chancen auf einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Während seine Konkurrenten teils mehr als doppelt so viele Matches bestritten haben, hält sich der 39-Jährige dank großer Erfolge im Rennen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 06:10 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic kämpft um eine Teilnahme bei den diesjährigen ATP Finals.

Drei Tickets für das Saisonfinale sind bereits fix vergeben: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev und zuletzt Ben Shelton haben sich qualifiziert. Djokovic liegt im „Race to Turin“ derzeit auf Rang elf und muss damit noch einige Plätze gutmachen. Für den Serben geht es um mehr als einen weiteren Auftritt bei einem prestigeträchtigen Turnier: Er will beweisen, dass er auch mit einem deutlich kleineren Programm zur Weltspitze gehört.

Finale in Melbourne, Halbfinale in Wimbledon, Titel in Peking

Seine Saisonbilanz liefert immerhin einige Argumente für eine Teilnahme. Djokovic erreichte das Finale der Australian Open, stand in Wimbledon im Halbfinale und gewann anschließend die China Open in Peking. Diese Resultate halten ihn trotz weniger Einsätze in Schlagdistanz zu den Qualifikationsplätzen. Insgesamt hat er 2026 bislang nur neun Turniere bestritten und 27 Matches absolviert.

Djokovic gegen die Dauerstarter der ATP-Tour

Seine unmittelbaren Konkurrenten setzen dagegen auf Masse: Alex de Minaur und Tommy Paul haben jeweils mehr als 60 Matches auf dem Konto. Auch Rafael Jodar, Daniil Medvedev und Frances Tiafoe sind im Kampf um Turin aktiv. Dass Djokovic trotz dieser deutlich geringeren Spielzahl noch immer auf Rang elf der Jahreswertung steht, unterstreicht, wie viel Gewicht seine besten Ergebnisse haben. Ob das reicht, hängt nun davon ab, wie viele Punkte er bei seinen letzten Starts sammeln kann.

Basel und Paris: Djokovics letzte Chancen

In Basel soll der nächste Angriff auf die Rangliste folgen. Djokovic hat eine Wildcard für das Turnier angenommen und kann dort wichtige Punkte sammeln, ehe beim Paris Masters eine weitere Gelegenheit wartet. Viel Spielraum bleibt ihm nicht. Während jeder Erfolg im engen Rennen entscheidend sein kann, könnte ein frühes Aus dagegen seine Chancen auf eine erneute ATP-Finals-Teilnahme erheblich schmälern.