ATP Finals: Ben Shelton und Frances Tiafoe mit besten Chancen auf Turin

Auch wenn die Fans in den USA weiterhin von einem neuen männlichen Grand-Slam-Sieger bei den US Open träumen müssen, hat das Land einige Eisen im Feuer für die ATP Finals in Turin. Beste Chancen auf eine Teilnahme haben nun auch Ben Shelton und Frances Tiafoe.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2026, 11:16 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton und Frances Tiafoe könnten bei den ATP Finals in Turin aufeinander treffen.

Mit der ersten Finalteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier hat Ben Shelton einen neuen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Mit der üppigen Punkteausbeute in New York hat der 23-Jährige beste Chancen auf eine erneute Teilnahme bei den ATP Finals. Nach dem letzten Major des Jahres steht der Weltranglistenvierte im “Race to Turin” hinter den bereits qualifizierten Jannik Sinner und Alexander Zverev auf dem dritten Platz.

Ebenfalls einen wichtigen Sprung hat New-York-Halbfinalist Frances Tiafoe gemacht. Der unterlegene Akteur im rein US-amerikanischen Halbfinalduell gegen Shelton klettert auf den sechsten Rang der Saisonwertung und würde damit aktuell zu den acht qualifizierten Spielern gehören, die im November in Turin um den letzten Titel des Jahres spielen. Für Tiafoe wäre es die erste Teilnahme der Karriere bei den hochdotierten Finals.

Shelton 2025 sieglos bei den ATP Finals

Ben Shelton schlug bereits im letzten Jahr beim finalen Showdown in der norditalienischen Metropole auf. Ein Sieg gelang dem US-Open-Finalisten nicht. In der Gruppenphase setzte es gegen den späteren Titelträger Jannik Sinner, Alexander Zverev und Felix Auger-Aliassime jeweils Niederlagen. Die Sieg-Premiere könnte aber nun in diesem Jahr folgen. Mit über 1900 Punkten Vorsprung auf den neuntplazierten Rafael Jodar ist die Ausgangslage sehr gut.

Hinter Jodar sind noch zahlreiche Spieler mit sehr guten Chancen auf eine Teilnahme in Turin in reichweite. Der aktuell Achte im Race, Daniil Medvedev, hat 2780 Punkte in diesem Jahr gesammelt. Novak Djokovic ist mit 2330 Zählern auf Rang 15 lediglich 450 Punkte dahinter. Dazwischen tummeln sich u.a. mit Taylor Fritz und Tommy Paul noch zwei weitere US-Boys, sowie auch Alex de Minaur oder Felix Auger-Aliassime.

Die letzte Chance auf eine Teilnahme in Turin wird beim ATP Masters in Paris und dem anschließenden 250er-Event in Stockholm kurz vor den Finals möglich sein. Dort könnten dann die letzten Tickets vergeben werden. Immerhin gibt es für einen Masters-Titel insgesamt 1000 Punkte. Mit dem Masters in Shanghai und weiteren 500er-Events in Tokio, Peking, Basel und Wien gibt es dazu viele weitere Möglichkeiten auf fette Punkteausbeute. Der Herbst verspricht also auch nach dem letzten Major des Jahres einige Spannung.

Hier geht es zum aktuellen Stand im “Race to Turin”