Turin bleibt bis 2027 Austragungsort der ATP Finals

Die ATP Finals werden bis mindestens 2027 in Turin stattfinden. Ein kurzfristiger Umzug nach Mailand ist damit vom Tisch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2026, 16:07 Uhr

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© Getty Images Turin bleibt bis 2027 Austragungsort der ATP Finals

Turin bleibt zwei weitere Jahre der Austragungsort des größten Turniers der ATP-Tour. Ja, das ist schon richtig so, schließlich werden die Grand-Slam-Events ja nicht von der ATP ausgerichtet, sondern von den vier großen Verbänden Australiens, Frankreichs, Englands und der USA unter der Schirmherrschaft der ITF.

Und somit ist das Abschlussturnier der Tour das größte seiner Art. Gut Abzulesen auch an den Punkten, die der Champion maximal einfahren kann: Das sind nämlich 1.500.

Dass die große Finalveranstaltung in Italien bleiben würde, war schon länger klar. Allerdings hatte im Raum gestanden, eventuell nach Mailand zu übersiedeln. Diese Idee ist nun bis mindestens 2027 vom Tisch. In Turin wird man das wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, zumal die Halle zumindest bei allen Abend-Sessions und natürlich bei den Wochenend-Finalrunden bis auf den letzten Platz gefüllt ist.

Was auch und vor allem mit Jannik Sinner zusammenhängt, der die beiden jüngsten Ausgaben gewinnen konnte. Darüber hinaus haben nur zwei Männer in Turin reüssieren können: Alexander Zverev bei der Premiere 2021 und Novak Djokovic in den beiden darauffolgenden Jahren.

