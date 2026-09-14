Frances Tiafoe: „Arsch weiter aufreißen“ und für Turin Punkte sammeln

Nach seinem Ausscheiden bei den US Open 2026 hat Frances Tiafoe ein klares Ziel formuliert: die erstmalige Teilnahme an den ATP Finals in Turin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.09.2026, 11:52 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe möchte 2026 nach Turin - als Teilnehmer der ATP Finals!

Das Teilnehmerfeld bei den ATP Finals in Turin könnte 2026 einen frischen, neuen Anstrich bekommen. Sogar einen mit zusätzlichem Lokalkolorit. Denn Flavio Cobolli liegt im Race to Turin nach den US Open immer noch auf Position fünf, mit mehr als 3.500 Zählern sollte da nicht mehr viel passieren. Cobolli wäre dann neben Jannik Sinner der zweite Italiener im Achter-Raster - so Sinner denn gesund ist.

Ebenfalls doppelt vertreten könnten aber auch wieder die USA sein. Allerdings ist es diesmal nicht Taylor Fritz, der neben Ben Shelton für den Saisonabschluss die besten Aussichten hat. Sondern überraschenderweise Frances Tiafoe. Dessen große Stärke die Konstanz ja nicht ist. Der aber vor allem in den letzten Wochen auf dem Court ziemlich viel richtig gemacht hat.

Tiafoe mit solidem Vorsprung auf Jodar

So wie auch im ersten Satz des Halbfinales bei den US Open, wo „Big Foe“ seinen Kumpel Ben Shelton immer wieder auf dem falschen Fuß erwischt hat. Dieses Niveau konnte Tiafoe nicht halten. Oder aber: Shelton stellte sein Spiel ein wenig um, zog nach vier harten Sätzen erstmals ins Endspiel eines Majors ein. Bitter für Frances Tiafoe, der bereits zum dritten Mal in der Vorschlussrunde des letzten Majors des Jahres verlor.

Er werde sich jetzt, zwei, drei Tage selbst bemitleiden, erklärte der 28-Jährige in seiner Pressekonferenz am Freitag. Aber dann heiße es wieder den „Arsch weiter aufzureißen“, um sich erstmals für die ATP Finals zu qualifizieren. Aktuell liegt Tiafoe auf Position fünf, hat mehr als 800 Punkte Vorsprung auf den Neunten im Race, den jungen Spanier Rafael Jodar.

Zverev, Sinner und Alcaraz fix qualifiziert

Ganz abschreiben sollte man Taylor Fritz indes auch noch nicht. Der könnte als aktuell Zehnter mit einem guten Run im Herbst aus dem amerikanischen Duo ein Trio machen.

Fix qualifiziert sind neben Jannik Sinner auch Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Weil beide in diesem Jahr Titel bei mindestens einem Major geholt haben. Und weil sie am Abrechnungsende garantiert unter den Top 20 der ATP-Charts stehen werden.

Hier das aktuelle Stand im Race to Turin