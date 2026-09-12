Juan Martin del Potro mit Warnung an Sinner und Alcaraz: "Müssen auf ihre Körper hören"

Die Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz beschäftigen in diesem Jar die Tenniswelt. Ex-Profi Juan Martin del Potro wünscht sich von den Topspielern, dass sie mehr Pausen einlegen und damit das Risiko größerer Verletzungen minimieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.09.2026, 16:54 Uhr

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© Getty Images Juan Martin del Potro rät den Topspielern zu mehr Pausen auf der Tour.

Juan Martin del Potro gehörte zu seiner aktiven Zeit zu den Lieblingen des Tennispublikums. Der Argentinier, der 2009 die US Open gewinnen konnte, hatte immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen und musste daher im Jahr 2022 auch vorzeitig seine Karriere beenden. Der 37-Jährige hat aus den eigenen Erfahrungen daher einen ganz besonderen Rat an Jannik Sinner und Carlos Alcaraz.

“Sie müssen auf ihre Körper hören”, sagte Del Potro in einem Interview auf Nachfrage zu den Verletzungspausen der beiden Topspieler in diesem Jahr. Laut dem ehemaligen Weltranglistendritten machen Sinner und Alcaraz mit ihren Pausen alles richtig: “Fakt ist, dass Jannik und Carlos so gut sind, dass sie sechs Monate aussetzen können, ohne dabei im Ranking abzufallen.”

Del Potro sieht Vorteil in Dominanz von Sinner und Alcaraz

Ein Vorteil der Domininanz der beiden Profis, dessen Luxus Juan Martin del Potro nie in seiner Karriere genießen konnte und so oft den Druck verspürte spielen zu müssen: “Das ist der Unterschied. Wenn ich verletzt gewesen bin und zwei Turniere nicht gespielt habe, bin ich im Ranking von Platz vier auf die Nummer zehn abgefallen.”

Dadurch reiste der “Turm von Tandil” auch oftmals angeschlagen zu Turnieren oder die Stadte sagte dem Südamerikaner gar nicht zu. Ein Vorgehen, das der Ex-Profi im Nachhinein als Fehler ansieht: “Ich hörte, dass Carlos nur die Turniere spielt, die ihm auch zusagen", berichtet del Potro. "Das finde ich richtig und andere Spieler sollte dieser Entscheidung folgen”.

Del Potro spricht sich damit auch indirekt gegen die Erhöhung der ATP Masters mit einem weiteren Event in Saudi-Arabien ab 2028 auf zehn Events pro Jahr aus. Stattdessen rät der 22-fache ATP-Tourchampion zu mehr Ruhepausen. Wer sollte es besser wissen, als ein von Verletzungen geplagter Ex-Profi?