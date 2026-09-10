Alexander Blockx: Nach dem US-Open-Erfolgslauf wackelt der Davis Cup

Der Belgier Alexander Blockx musste im Viertelfinale der US Open gegen Karen Khachanov aufgeben. Hinter dem Antreten im Davis-Cup-Duell mit Österreich steht nun ein großes Fragezeichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 17:38 Uhr

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© Getty Images Alexander Blockx musste im Viertelfinale aufgeben

Rippe, Bein, Rücken. Alexander Blockx tat nach seinem Viertelfinal-Aus bei den US Open so gut wie alles weh. “Heute hat mein Körper einfach aufgegeben”, sagte der Belgier, der gegen Karen Khachanov beim Stand von 2:6, 5:7 und 2:3 aufgeben musste. “Ich habe nur mehr darauf gewartet, dass er mich breakt.”

Schon in seiner Achtelfinalpartie gegen Francisco Cerundolo war Blockx kurz vor der Aufgabe gestanden, der Gewinn des dritten Satzes ließ ihn aber noch einmal die Zähne zusammenbeißen. Zwei Tage später half selbst all das Aufbäumen nichts mehr. “Ich wollte nicht riskieren, die Situation noch schlimmer zu machen, als sie ohnehin schon war”, meinte Blockx.

Nach dem Einzug in sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale zog Blockx, der in New York unter anderem Flavio Cobolli besiegte, dennoch ein positives Fazit. “Ich bin definitiv weiter gekommen, als ich vor dem Turnier erwartet hatte”, sagte der Weltranglisten-34. Gleichzeitig habe er gemerkt, wie belastend Major-Events für den Körper sind.

Blockx lässt sich alle Optionen offen

Zum vorzeitigen Handshake gegen Khachanov entschloss sich Blockx laut eigener Aussage auch, um nicht die gesamte restliche Saison zu gefährden. Ob der 21-Jährige beim Davis-Cup-Länderkampf in Österreich (18. und 19. September) dabei sein wird, scheint demnach mehr als fraglich. Blockx würde die Auswahl von Steve Darcis als Nummer eins anführen.

“Ich muss das mit dem Team besprechen. Wenn ich nur auf mein Herz hören würde, würde ich definitiv spielen”, sagte Block gegenüber belgischen Medienvertretern. "Aber ich muss darüber nachdenken, was das Beste für meinen Körper ist, nicht nur jetzt, sondern auch langfristig." Belgiens etatmäßige Nummer drei Raphael Collignon musste den Länderkampf wegen Knieproblemen bereits absagen.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern