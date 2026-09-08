Genesung in Turin: Jannik Sinner arbeitet am Comeback

Aktuell bereitet sich Jannik Sinner auf sein Comeback vor. In Turin unterzieht sich der Weltranglistenerste verschiedenen Tests, um demnächst wieder vollumfänglich in den Trainingsbetrieb zu starten. In Peking soll es dann das Tour-Comeback geben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.09.2026, 17:52 Uhr

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Jannik Sinner arbeitet aktuell intensiv am Comeback.

Die Absage von Jannik Sinner für die US Open 2026 löste im August ein kleines Beben aus. Der Verzicht kam unerwartet, doch die Knieprobleme des Italieners machten eine Teilnahme nicht möglich. So verweilt der Weltranglistenerste aktuell also in der Heimat, während die anderen Topstars um die Krone des letzten Majors des Jahres 2026 spielen.

Aktuell verbringt Jannik Sinner vor allem Zeit in Turin. Dort unterzieht der Südtiroler seinem Knie unterschiedliche Tests, um demnächst wieder komplett konkurrenzfähig zu sein. Beim ATP-Turnier in Peking möchte Jannik Sinner sein Comeback geben. Das Event der 500er-Kategorie wird vom 30. September bis 6. Oktober ausgetragen.

Sinner könnte Ende der Woche mehr Klarheit haben

Und anschließend möchte Jannik Sinner natürlich wieder nach Turin zurückkehren. Einige Wochen später finden dort die ATP Finals statt. Sinner ist für das am 15. November startende Jahresendturnier bereits sicher qualifiziert. Doch bis dahin stehen noch einige Termine im Kalender des weltbesten Tennisspielers. So wird Sinner am Ende dieser Woche weitere Tests in Turin vollziehen, um den aktuellen Stand seines rund um sein Knie zu erfahren.

Sollten diese Tests positiv ausfallen, könnte der 25-Jährige bald wieder vollumfänglich sein Trainigspensum aufnehmen. Aus den Kreisen des italienischen Weltstars ist zu hören, dass sich das angestrebte Comeback auch eventuell noch verschieben könnte. Etwas mehr Klarheit darüber wird es in den kommenden Tagen geben.

Währendessen nutzt Jannik Sinner auch die Pause für andere Aktiviäten. So verweilte Sinner am vergangenen Wochenende beim italienischen Grand Prix der Formel 1 in Monza. Eine seltene Chance für einen Tennisprofi, der sonst eben zu dieser Jahreszeit in New York seine Zeit verbringt. Im kommenden Jahr dürfte Jannik Sinner die Stadt in den USA wieder bevorzugen.