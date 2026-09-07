Jannik Sinner feiert in Monza (mit) Kimi Antonelli

Jannik Sinner hat wie Matteo Berrettini am gestrigen Sonntag dem Formel-1-Grand-Prix in Monza besucht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.09.2026, 12:36 Uhr

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© Instagram / Jannik Sinner Jannik Sinner am Sonntag in Monza

Um mit einer Tennis-Analogie zu beginnen: Kimi Antonelli, der junge Mercedes-Pilot, der die Wertung und er Formel-1-Weltmeisterschaft anführt, startete den Grand Prix in Monza mit einem 0:2-Satzrückstand. Antonelli hatte bei seinem Boliden ein paar neue Teile eingebaut bekommen, das bedeutet automatisch eine Rückversetzung in der Startaufstellung.

Die Chancen , den Klassiker noch zu gewinnen? Ungefähr gleich groß, als wenn man gegen Carlos Alcaraz die ersten beiden Sätze verloren hat. Wenn das jemand schaffen könnte, dann Jannik Sinner. Und eben er hat eine unglaubliche Aufholjagd seines Landsmannes Kimi Antonelli bezeugt - die sogar in einem Sieg gemündet hat.

Jannik Sinner war natürlich begeistert, Matteo Berrettini ebenso. Und dennoch darf man davon ausgehen, dass die beiden lieber (noch) in New York City bei den US Open beschäftigt gewesen wären. Sinner konnte wegen Kniebeschwerden gar nicht antreten, Berrettini verlor nach dem Auftaktsieg gegen Stan Wawrinka in Runde zwei gegen Mariano Navone.

