Next Gen ATP Finals kehren nach Italien zurück

Die Next Gen ATP Finals werden in diesem Jahr im italienischen Reggio Calabria stattfinden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.09.2026, 15:12 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca siegte 2024 in Jeddah

Die Next Gen ATP Finals werden 2026 wieder in Italien stattfinden. Wie die ATP am Mittwoch bekanntgab, wird das U-20-Event in diesem Jahr in Reggio Calabria über die Bühne gehen. Die acht Teilnehmer werden vom 9. bis 13. Dezember im PalaCalafiore um ein Preisgeld in Höhe von zwei Millionen US-Dollar spielen.

“Die Veranstaltung bietet einen ersten Einblick in die nächsten Stars dieses Sports und bringt den Fans die Werdegänge und Persönlichkeiten näher, die die kommenden Jahre prägen werden”, sagte Chief Tour Officer Andre Silva. Die Next Gen Finals wurden erstmals 2017 ausgetragen und fanden bis 2022 in Mailand statt. In den vergangenen drei Jahren diente die saudi-arabische Stadt Jeddah als Austragungsort.

Sinner und Alcaraz gewannen die Next Gen Finals

“Die Rückkehr dieser Veranstaltung in unser Land nach der wegweisenden Erfahrung in Mailand und die Wahl von Reggio Calabria als neuem Austragungsort bestätigen eine klare Vision: Tennis zu einer treibenden Kraft für die Entwicklung im ganzen Land zu machen und gleichzeitig Regionen zu fördern, die es verdienen, große internationale Veranstaltungen auszurichten”, meinte Angelo Binaghi, Präsident des italienischen Tennisverbandes.

In der Vergangenheit trugen sich mit Stefanos Tsitsipas (2018), Jannik Sinner (2019), Carlos Alcaraz (2021) und Joao Fonseca (2024) prominente Namen in die Siegerliste ein. Fonseca könnte auch dieses Jahr wieder dabei sein, liegt er im Race hinter Rafael Jodar doch auf Platz zwei. Aus deutschsprachiger Sicht dürfen der Österreicher Joel Schwärzler sowie der Deutsche Diego Dedura mit einem Start in Reggio Calabria spekulieren.

Das Next-Gen-Race im Überblick