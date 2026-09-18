ATP Finals: Auch Carlos Alcaraz löst sein Ticket für Turin

Carlos Alcaraz wird auch in diesem Jahr bei den ATP Finals in Turin aufschlagen. Der Spanier profitiert von einer Sonderregelung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 13:17 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz fährt nach Turin

Nach Jannik Sinner und Alexander Zverev hat auch Carlos Alcaraz sein Ticket für die ATP Finals in Turin gelöst. Wie die ATP in dieser Woche mitteilte, qualifizierte sich der siebenfache Grand-Slam-Champion zum fünften Mal in Folge für das Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler. Gewinnen konnte Alcaraz das prestigeträchtige Event noch nie, im Vorjahr erreichte er erstmals das Finale.

In der laufenden Saison nahm Alcaraz wegen einer langwierigen Handgelenksverletzung erst an sechs Turnieren teil. Zu Beginn des Jahres komplettierte der Spanier bei den Australian Open als jüngster Spieler aller Zeiten den Karriere-Grand-Slam. Aufgrund des Triumphs in Melbourne darf der Spanier bereits jetzt mit Turin planen. Eine Sonderregelung der ATP besagt nämlich, dass ein Major-Sieger für eine Teilnahme an den Finals lediglich zu den Top 20 und nicht wie üblich zu den Top acht zählen muss.

Quintett fehlt

Zuletzt kehrte Alcaraz bei den US Open nach über viermonatiger Pause auf die Tour zurück. Der Weltranglistendritte spielte in New York phasenweise groß auf und scheiterte im Viertelfinale knapp an Ben Shelton. Für Alcaraz steht nun der Laver Cup in London an, ehe er zur Titelverteidigung nach Tokio reist.

Für die ATP Finals sind indes noch fünf Tickets zu haben. Sehr gute Chancen hat Shelton, der im Race sogar noch vor Alcaraz auf Rang drei liegt. Stand jetzt wären zudem Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Arthur Fils und Daniil Medvedev in Turin dabei. Das Turnier findet vom 15. bis 22. November statt.

Der Stand im Race to Turin