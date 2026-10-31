ATP Masters Paris: Schwierige Aufgabe für Djokovic schon zum Auftakt

Die Auslosung für das letzte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison in der Pariser La Defense Arena hat für zwei Aspiranten auf eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin schwierige Lose gebracht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.10.2026, 08:36 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic muss in Paris zum Auftakt gegen Valentin Vacherot ran

Der Versuch von Novak Djokovic, sich für die ATP Finals 2026 in Turin zu qualifizieren, hat in Basel mit der Niederlage gegen Jan-Lennard Struff einen Dämpfer erlitten. Die nächste, wohl letzte Chance gibt es nun beim letzten ATP-Masters-1000-Turnier in Paris. Und da hat der 24-malige Grand-Slam-Champion eine ziemlich knifflige Aufgabe gezogen. Denn Djokovic, in der La Defense Arena an Position zehn gesetzt, startet gegen Valentin Vacherot, der ihn im vergangenen Jahr in Shanghai bezwingen konnte.

Alexander Zverev geht mit einem Freilos in sein erstes Turnier als Nummer eins der Welt. Danach wartet aber in jedem Fall ein prominenter Gegner: Zverev trifft in Runde zwei auf den Sieger der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Hubert Hurkacz.

Auch Alcaraz wird es nicht leicht haben

Von ganz unten im Tableau grüßt Carlos Alcaraz, der wie Zverev heute noch im Halbfinale der Erste Bank Open in Wien aufschlägt. Alcaraz wird ebenfalls gleich voll da sein müssen. Denn er wartet auf den Gewinner zwischen Alex Michelsen und Jiri Lehecka. Der Tscheche hat ja auch noch eine theoretische Chance auf einen Platz in Turin.

Als Nummern drei und vier gehen Ben Shelton und Daniil Medvedev ins Rennen. Shelton beginnt entweder gegen Cameron Norrie oder Matteo Arnaldi. Medvedev muss gegen Ignacio Buse oder Zizou Bergs ran.

Hier das Einzel-Tableau in Paris