ATP Basel: Lehecka stoppt Kym, Fils muss gegen Fritz aufgeben

Mit einer souveränen Leistung stoppte der Tscheche Jiri Lehecka im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Basel den Schweizer Lokalmatador Jerome Kym glatt in zwei Sätzen. Wenig Mühe hatte auch der US-Amerikaner Taylor Fritz, der von der Aufgabe des Franzosen Arthur Fils profitierte. Hart kämpfen musste dagegen der Monegasse Valentin Vacherot, der sich in drei Sätzen gegen den Dänen Holger Rune behaupten konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 30.10.2026, 20:25 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images In Basel stoppte der Tscheche Jiri Lehecka im Viertelfinale den Lauf des Schweizer Wildcard-Spielers Jerome Kym.

Ohne Erfahrungswerte ging der Tscheche Jiri Lehecka beim ATP-500-Event in Basel in seine Viertelfinal-Partie gegen den Lokalmatador Jerome Kym, schließlich waren sich beide Spieler noch nie auf der Tour gegenübergestanden.

Und Kym nutzte zu Beginn mit seinen wuchtigen Schlägen etwas das Überraschungsmoment und erspielte sich im vierten Game die erste Breakchance der Partie. Doch nachdem der Wildcard-Spieler aus der Schweiz diese nicht nutzen konnte, fand Lehecka immer besser zu seinem geradlinigen Spiel, schnappte sich im Folge-Game das Aufschlagspiel seines Gegners und servierte den Durchgang bei einem noch abzuwehrenden Breakball bei 5:4 nach Hause.

Auch im zweiten Akt konnte der 23-jährige Kym das Geschehen zu Beginn ausgeglichen gestalten. Doch ab Satzmitte übernahm der 24-jährige Lehecka komplett das Ruder und fixierte mit einem Schlussspurt in Form von vier hintereinander gewonnenen Spielen den 6:4, 6:2-Erfolg nach 84 Minuten.

Im Halbfinale bekommt es der an Nr. 8 geführte Lehecka mit dem Sieger der Partie zwischen dem Warsteiner Jan-Lennard Struff oder Nuno Borges aus Portugal zu tun.

Fritz macht Boden auf Fils gut

Mit noch rechnerischen Chancen zur Qualifikation für die ATP Finals in Turin ging der US-Amerikaner Taylor Fritz in die Partie gegen den vor ihm platzierten Arthur Fils. Zwar erwischte der Franzose mit einer schnellen 2:0-Führung den besseren Start, musste dann aber fünf Spiele in Folge abgeben und sich beim Seitenwechsel in einem Medical Timeout behandeln lassen. Nachdem der 22-Jährige auch die nächsten drei Spiele abgegeben hatte, musste er das Match beim Stand von 2:6, 0:2 verletzungsbedingt aufgeben. Während Fritz dadurch im Live-Race auf Platz 10 vorrückt, verbleibt Fils immer noch aussichtsreich auf Rang 7.

Vacherot siegt im Monte-Carlo-Duell gegen Rune

Als bekannte Trainingspartner sahen sich im ersten Viertelfinale des Tages der Monegasse Valentin Vacherot und der ebenfalls in Monte Carlo lebende Holger Rune gegenüber. Nachdem der 27-jährige Vacherot den ersten Durchgang für sich entscheiden konnte, kämpfte sich der 23-jährige Rune nach einem Blitzstart im zweiten Durchgang zum Satzgleichstand zurück. Doch in der Satzmitte des dritten Akts erkämpfte sich Vacherot gewinnbringend die einzigen Breakchancen des Durchgangs und servierte den Vorsprung zum 6:3, 3:6, 6:3-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden ins Ziel. Im Halbfinale trifft Vacherot auf Taylor Fritz.

Hier das Einzel-Tableau aus Basel