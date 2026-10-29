ATP Basel: Bann gebrochen! Grandioser Struff ringt Djokovic nieder

Jan-Lennard Struff hat im neunten Anlauf gegen Novak Djokovic erstmals gewonnen und damit das Viertelfinale des ATP-500-Turniers von Basel erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 22:06 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff setzte sich gegen Novak Djokovic durch

Was für ein Erfolg für Jan-Lennard Struff! Der Deutsche hat sich im Achtelfinale des ATP-500-Turniers von Basel gegen Novak Djokovic mit 6:7 (4), 7:5 und 7:6 (5) behauptet und damit seinen ersten Erfolg gegen den 24-fachen Grand-Slam-Champion gefeiert. Die vorangegangenen acht Duelle hatte allesamt Djokovic für sich entschieden.

“Ich habe gewusst, dass ich mein bestes Tennis spielen muss, um eine Chance zu haben”, sage Struff nach dem Match. “Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit meiner heutigen Leistung.” Im Viertelfinale trifft Struff, der gegen Djokovic kein einziges Break kassierte und die Partie mit seinem 27. Ass beschloss, auf Nuno Borges.

Jodar out, Fils weiter

Neben Djokovic ebenfalls ausgeschieden ist der an Position drei gesetzte Spanier Rafael Jodar, der Valetin Vacherot in drei Sätzen mit 6:7 (4), 6:2 und 6:7 (5) unterlag. Der Monegasse misst sich nun mit Holger Rune.

Einen knappen Erfolg feierte am Donnerstag unterdessen die Nummer zwei des Turniers. Arthur Fils rang den US-Amerikaner Alex Michelsen nach hartem Kampf mit 4:6, 6:3 und 7:6 (5) nieder. Der Franzose spielt im Viertelfinale gegen Taylor Fritz, der Denis Shapovalov in der Runde der letzten 16 mit 6:4 und 6:3 abfertigte.