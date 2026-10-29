ATP Masters Paris Indoors: Alle Infos, TV, Preisgeld, Auslosung

Vom 31.10. bis zum 08.11.2026 wird in der Pariser La Défense Arena das letzte ATP-Masters-1000-Turnier der Saison 2026 ausgetragen. Hier findet Ihr alle Infos zum Herbstklassiker in der französischen Hauptstadt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 18:55 Uhr

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© Getty Images Ja, da wartet Alexander Zverev in der La Défense Arena auf seinen Einlass

Wer spielt in Paris, wer fehlt?

Der große Abwesende ist nach wie vor Titelverteidiger Jannik Sinner, der ja wohl erst am Ende des Jahres bei einem Schaukampf sein Comeback geben wird. Sonst aber spielt die volle Kapelle auf. Angefangen bei Alexander Zverev und Carlos Alcaraz, aber auch novak Djokovic möchte den letzten Strohhalm ergreifen, um vielleicht doch noch einen Platz bei den ATP Finals in Turin zu ergattern.

Wer überträgt das Masters in Paris im TV und Livestream?

Alle Matches beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris werden im TV von Sky übertragen. Im Livestream kann man das Turnier bei WOW verfolgen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung findet am Freitag, 30.10.2026 statt.

Wie viel Preisgeld gibt es in Paris 2026 zu verdienen?

Das Preisgeld beim letzten 1000er des Jahres teilt sich auf wie folgt: