ATP Basel live: Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff treffen heute im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel aufeinander. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Machtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 22:08 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale von Basel auf Novak Djokovic

Djokovic hatte gestern bei seinem ersten Auftritt gegen Ugo Humbert zu Beginn große Probleme, setzte sich dann aber doch in drei Sätzen gegen Ugo Humbert durch. Jan-Lennard Struff wiederum gewann das rein deutsche Duell mit Yannick Hanfmann glatt in zwei Sätzen.

Das Head-to-Head führt Djokovic glatt mit 8:0-Siegen an. Die letzte Begegnung gab es im vergangenen Jahr in New York bei den US Open gegeben.

Djokovic vs. Struff - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.