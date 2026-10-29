ATP Basel live: Novak Djokovic vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker
Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff treffen heute im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Basel aufeinander. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Machtracker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 29.10.2026, 22:08 Uhr
Djokovic hatte gestern bei seinem ersten Auftritt gegen Ugo Humbert zu Beginn große Probleme, setzte sich dann aber doch in drei Sätzen gegen Ugo Humbert durch. Jan-Lennard Struff wiederum gewann das rein deutsche Duell mit Yannick Hanfmann glatt in zwei Sätzen.
Das Head-to-Head führt Djokovic glatt mit 8:0-Siegen an. Die letzte Begegnung gab es im vergangenen Jahr in New York bei den US Open gegeben.
Djokovic vs. Struff - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Novak Djokovic und Jan-Lennard Struff gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.