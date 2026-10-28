ATP Basel: Novak Djokovic dreht Auftaktpartie gegen Ugo Humbert

Novak Djokovic hat sein Auftaktmatch beim ATP-500-Turnier in Basel gegen Ugo Humbert in drei Sätzen gewonnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 18:59 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic steht im Achtelfinale

Novak Djokovic hat am Mittwoch eine erfolgreiche Rückkehr nach Basel gefeiert. Der 24-fache Grand-Slam-Champion, der erstmals seit 2011 beim Indoor-Event in der Schweiz aufschlägt, setzte sich in der ersten Runde gegen den Franzosen Ugo Humbert mit 4:6, 6:3 und 6:4 durch.

“Es war ein super enges Match, das von Beginn weg sehr intensiv war”, sagte Djokovic, der noch um ein Ticket für die ATP Finals kämpft, nach der Begegnung. “Ich habe es geschafft, Anfang des zweiten Satzes meinen Rhythmus zu finden.”

Djokovic im Achtelfinale gegen Struff

Im Achtelfinale bekommt es Djokovic mit dem Deutschen Jan-Lennard Struff zu tun. Der 36-Jährige, der zuletzt beim ATP-250-Turnier in Brüssel im Finale stand, gewann am Mittwoch gegen Landsmann Yannick Hanfmann in zwei Sätzen.

Ausgeschieden ist indes der dreifache Grand-Slam-Finalist Casper Ruud. Der an Position neun gesetzte Norweger unterlag Nuno Borges im Achtelfinale mit 6:1, 3:6 und 4:6. Der Portugiese wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Djokovic und Struff.

Das Einzel-Tableau in Basel