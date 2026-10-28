Magnus Norman: Der Nachfolger von Darren Cahill ist auch ein Sieger

Magnus Norman hat als aktiver Profi die Nummer zwei der ATP-Weltrangliste erreicht und mit Schweden den Davis Cup gewonnen. Nun tritt er in die Fußstapfen von Darren Cahill.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2026, 09:22 Uhr

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© Getty Images Magnus Norman mit Stan Wawrinka bei den ATP Finals 2016 in London

Wenn man auf die Website der „Good to Great“ Academy von Magnus Norman geht, erschrickt man fast ein bisschen. Aber: Ja, es ist wahr. Es gab eine Zeit, in der Schweden im Davis Cup eine herausragende Rolle gespielt hat. Auch nachdem Björn Borg schon länger und die Generation um Mats Wilander, Stefan Edberg, Joachim Nyström und Anders Järryd nicht ganz so lange abgetreten waren, konnte das Drei-Kronen-Team den Titel im wichtigsten Mannschafts-Wettbewerb im Tennis holen.

Zuletzt war das 1999 der Fall, da besiegten die Schweden im Endspiel Italien mit 4:1. Und Magnus Norman war ebenso dabei wie Niklas Kulti, einer seiner Mitgründer der „GtG“ Academy. Und auch Mikael Tillström, der dritte Ex-ATP-Spieler im Bunde, hat für sein Heimatland Meriten gesammelt.

Norman begleitet Wawrinka bei drei Grand-Slam-Runs

Magnus Norman allerdings hat nicht immer Zeit für den Trainingsbetrieb zuhause. Und wer gedacht hätte, dass sich das mit dem Karriere-Ende von Stan Wawrinka in dieser Woche in Basel ändern würde, der hat falsch gelegen. Denn Norman, der Wawrinka bei dessen drei Grand-Slam-Runs in Melbourne 2014, Roland-Garros 2015 und New York 2016 gecoacht hat, wird sich mit Beginn der kommenden Saison ja dem Team von Jannik Sinner anschließen.

Der Südtiroler plant offenbar ein Comeback Ende Dezember beim Six Kings Slam in Riad. So die weltpolitische Lage die Austragung des sportlich wertlosen, finanziell aber sehr attraktiven Schaukampfes zulässt. Ob Magnus Norman da schon neben Simone Vagnozzi in der Box von Sinner sitzen wird, ist eher zu bezweifeln.

Aber mit Norman hat sich der rekovaleszente Noch-Weltranglistenerste einen echten Sieger als Nachfolger von Darren Cahill ins Team geholt. Allerdings einen von der ruhigeren Sorte: Während Cahill auch als Experte bei mehreren TV-Stationen am Start war, macht sich Magnus Norman in der Öffentlichkeit eher rar. Ein bisschen Zeit für seine Akademien, in der auch der deutsche Junioren-Champion der French Open 2025, Niels McDonald trainiert, möchte er dann doch haben.