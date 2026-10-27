Jannik Sinner feiert wohl noch in diesem Jahr sein Comeback

Jannik Sinner wird voraussichtlich noch 2026 sein Comeback feiern. Der Italiener plant mit einem Start beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.10.2026, 19:33 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner gewann 2025 den Titel

Die derzeitige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste Jannik Sinner wird offenbar noch in diesem Jahr auf den Court zurückkehren. Der Italiener stellte auf Instagram einen Start beim Six Kings Slam in Riad in Saudi-Arabien Ende Dezember in Aussicht. Anfang Oktober hatte Sinner noch das vorzeitige Ende seiner Saison wegen anhaltender Knieprobleme bekannt gegeben.

Der 25-Jährige hat sein bislang letztes Turnier in Wimbledon im Juli bestritten, wo er im Finale die deutsche Nummer eins Alexander Zverev besiegt hatte. Zverev, der in diesem Jahr durch seine Siege bei den French Open und den US Open seine ersten Grand-Slam-Titel einfuhr, wird Sinner spätestens Ende des Jahres als Führender der Weltrangliste ablösen.

Six Kings Slam musste verschoben werden

Beim Six Kings Slam handelt es sich um ein Showturnier, Punkte für die Weltrangliste gibt es dort nicht. Das Event soll vom 27. bis zum 30. Dezember stattfinden, nachdem es zuvor verschoben worden war. Der ursprüngliche Termin Ende Oktober konnte wegen des Krieges im Nahen Osten nicht gehalten werden.

Sinner postete am Montag ein Poster des Turniers, auf dem auch er zu sehen ist. Eine weitere Erklärung gab es von ihm jedoch nicht. Bei dem Turnier werden auch Zverev, der 24-malige Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic sowie möglicherweise Carlos Alcaraz, derzeit Nummer drei der Welt, mit dabei sein.