Jannik Sinner mit neuem Coach: Magnus Norman ersetzt Darren Cahill

Jannik Sinner wird ab der kommenden Saison mit Magnus Norman zusammenarbeiten. Der Schwede hat zuvor schon Robin Söderling und vor allem Stan Wawrinka betreut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 21:24 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner hat sich Magnus Norman als zweiten Coach geangelt

Jannik Sinner hat als Ergänzung zu Simone Vagnozzi einen zweiten Coach gefunden. Das war notwendig geworden, weil sich Darren Cahill in der kommenden Saison nicht mehr an der Seite des Südtirolers zeigen wird. Sondern in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Die Wahl von Sinner ist nach einem Bericht der Times of London auf Magnus Norman gefallen. Der Schwede war in seiner aktiven Zeit die Nummer zwei der ATP-Charts, seine größten Erfolge hat Norman aber als Coach von Stan Wawrinka gefeiert, den er zu drei Grand-Slam-Championships geführt hat. Der Schweizer wird in dieser Woche in Basel ja seine Karriere beenden.

Sinner muss seit dem erfolgreichen Wimbledon-Endspiel ja aufgrund einer Knieverletzung pausieren. Sein Comeback wird frühestens beim nach Ende Dezember verschobenen Six Kings Slam in Riad erwartet.