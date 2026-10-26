Wähle dein Land

Mit deiner Länderauswahl zeigen wir dir Tennis-News, die für dein Land relevant sind.

NewsLiveTickerPadelTV & StreamingProdukte & Specialswaterdrop® Shot Challenge
tennisnet.com ATP

Jannik Sinner mit neuem Coach: Magnus Norman ersetzt Darren Cahill

Jannik Sinner wird ab der kommenden Saison mit Magnus Norman zusammenarbeiten. Der Schwede hat zuvor schon Robin Söderling und vor allem Stan Wawrinka betreut.

von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 21:24 Uhr

Jannik Sinner hat sich Magnus Norman als zweiten Coach geangelt
© Getty Images
Jannik Sinner hat sich Magnus Norman als zweiten Coach geangelt

Jannik Sinner hat als Ergänzung zu Simone Vagnozzi einen zweiten Coach gefunden. Das war notwendig geworden, weil sich Darren Cahill in der kommenden Saison nicht mehr an der Seite des Südtirolers zeigen wird. Sondern in den wohlverdienten Ruhestand geht.

tennisnet als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Wahl von Sinner ist nach einem Bericht der Times of London auf Magnus Norman gefallen. Der Schwede war in seiner aktiven Zeit die Nummer zwei der ATP-Charts, seine größten Erfolge hat Norman aber als Coach von Stan Wawrinka gefeiert, den er zu drei Grand-Slam-Championships geführt hat. Der Schweizer wird in dieser Woche in Basel ja seine Karriere beenden.

Sinner muss seit dem erfolgreichen Wimbledon-Endspiel ja aufgrund einer Knieverletzung pausieren. Sein Comeback wird frühestens beim nach Ende Dezember verschobenen Six Kings Slam in Riad erwartet.

von Jens Huiber

Montag
26.10.2026, 21:22 Uhr
zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 21:24 Uhr