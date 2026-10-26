ATP-Rankings: Steht die letzte „Sinner-Woche“ an?

Alexander Zverev wird spätestens übernächste Woche Jannik Sinner an der Spitze der ATP-Weltrangliste ablösen. Aktuell hat aber noch der langzeitverletzte Südtiroler die Nase vorne.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 22:23 Uhr

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© Getty Images Der bislang letzte Auftritt von Jannik Sinner trug sich im Wimbledon-Finale 2026 gegen Alexander Zverev zu

Jannik Sinner hat sein bis dato letztes professionelles Tennismatch am 12. Juli 2026 gespielt. Das war im Wimbledon-Finale gegen Alexander Zverev, Sinner konnte seinen Titel in vier Sätzen verteidigen. Und in der Weltrangliste hatte der Südtiroler einen soliden Vorsprung auf Zverev - zumal Sinner ja die ersten fünf ATP-Masters-1000-Turniere der Saison ja auch geholt hatte. Aber dieses Punkteposlter ist ob der verletzungsbedingten Inaktivität von Jannik Sinner bekanntlich auf ein Minimum zusammen geschrumpft.

Es könnte dies also die letzte Sinner-Woche in den ATP-Charts werden. Dann nämlich, wenn Alexander Zverev das Viertelfinale in Wien erreicht. Aber aktuell führt eben noch Jannik Sinner die Weltrangliste vor Zverev und Carlos Alcaraz an.

Die Turniersieger der letzten Woche machten unterschiedlich großen Sprünge - oder gar keine: Daniil Medvedev etwa bleib auch nach dem Triumph von Almaty auf Position fünf. Sein Finalgegner Nikoloz Basilashvili zog dagegen mit einer Verbesserung von 30 Plätzen wieder unter die Top 100 ein. Der Georgier sprang auf Rang 98.

Lorenzo Musetti kletterte als Lyon-Champion nur von 26 auf 24, Taylor Fritz als Finalverlierer von 14 auf 13.

Und Jan-Lennard Struff ist nach dem Einzug ins Endspiel von Brüssel schon wieder auf Platz 50, sein Bezwinger Tallon Griekspoor liegt drei Positionen vor ihm.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste