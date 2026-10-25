ATP Brüssel live: Jan-Lennard Struff vs. Tallon Griekspoor im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Tallon Griekspoor bestreiten heute das Endsiel des ATP-Tour-250-Turniers in brüssel. Das Match gibt es ab 16:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 18:51 Uhr

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Live Ticker Aktualisieren Mit dem vierten ... ATP-Titel von Tallon Griekspoor verabschieden wir uns für heute vom tennisnet-Liveticker. Servus und baba. Fazit III: Der Entscheidungsdurchgang verlief lange komplett auf Augenhöhe, ehe Struff bei einem komplett verkorksten Aufschlagspiel mit zwei vergebenen Überkopfbällen die Türe öffnete und Griekspoor nervenstark zum Dreisatz-Erfolg durchging. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 4:6 Griekspoor punktet mit einer druckvollen Vorhand in die Mitte und legt einen Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld nach. Mit einem Service-Winner nach außen verschafft sich der Niederländer drei laufende Matchbälle und beendet mit einer erfolgreichen Netzattacke. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 4:5 Break Griekspoor! Beim Serve-and-Volley-Vortrag patzt Struff mit einem zu lang geratenen Rückhand-Volley. Im nächsten Ballwechsel erspielt sich der Warsteiner die Chance zum Smash, setzt diesen aber ins Netz. Auch beim nächsten Netzangriff setzt der 36-Jährige den Überkopfball ins Netz zu drei laufenden Breakbällen für Griekspoor. Den ersten kann er per Ass abwehren, setzt anschließend aber eine Vorhand aus dem Halbfeld hinter die Grundlinie und muss dadurch als erster Spieler im Satz sein Service abgeben. Gleich serviert Griekspoor zum Matchgewinn. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 4:4 In der ersten Rallye landet eine Rückhand von Struff im Netz, was Griekspoor mit einem erfolgreichen Vorhand-Drive-Volley ausbaut. Per Ass verschafft sich der Niederländer drei laufende Spielbälle und bleibt mit einem Service-Winner in Spielen dran. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 4:3 Nach einem Ass kann Struff die nächste Rallye für sich entscheiden. Mit einer temporeichen Vorhand erzwingt er drei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einer seitlich verzogenen Vorhand, schlägt aber mit einem Rückhand-Winner endgültig zu. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 3:3 Einen erfolgreichen Netzangriff baut Griekspoor mit einem Vorhand-Gewinnschlag aus. Per Ass holt sich der Niederländer drei laufende Spielbälle und vollendet das Zu-Null-Game mit einem weiteren Ass. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 3:2 Die erste Rallye geht an Struff, der anschließend aber eine Netzattacke seines Gegners nicht unterbinden kann. Nun greift der Warsteiner selbst zum erfolgreichen Netzangriff und fixiert mit einem Ass zwei laufende Spielbälle. Mit einem weiteren erfolgreichen Netzangriff, abgeschlossen per Smash, kann der DTB-Spieler wieder vorlegen. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 2:2 Auf ein Ass kann Griekspoor eine erfolgreiche Rallye nachlegen. Nachdem Struff mit einer erfolgreiche Netzattacke verkürzen kann, bleibt ein Return des Warsteiners knapp an der Netzkante hängen zu zwei Spielbällen für den Niederländer. Den ersten kann Struffi mit einem starken Rückhand-Return abwehren und sich mit einem weiteren starken Return in den Einstand spielen. Durch eine ins Netz geschlagene Rückhand verursacht der DTB-Spieler jedoch den Spielball für Griekspoor, der mit einem Vorhand-Winner auf die Linie zumachen kann. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 2:1 Einen Aufschlag-Winner veredelt Struff mit einem Ass. Einen Netzangriff seines Gegners bestraft der Warsteiner zu drei laufenden Spielbällen und macht anschließend den Zu-Null-Hold perfekt. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 1:1 Einer erfolgreichen Netzattacke lässt Griekspoor einen Service-Winner folgen. Nach einem Vorhand-Return-Winner seines Gegners sichert sich der Niederländer durch eine erfolgreiche Rallye zwei laufende Spielbälle und schreibt nach einer zu lang geratenen Vorhand von Struff ebenfalls erstmals im dritten Satz an. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6, 1:0 Struff eröffnet den Entscheidungs-Durchgang bei eigenem Service mit einem Vorhand-Gewinnschlag inside-out, schiebt anschließend aber einen Stoppball seines Gegners mit der Rückhand ins Netz. Eine Netzattacke schließt der Warsteiner erfolgreich per Smash ab und holt sich mit gleichem Spielzug zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einer ins Netz geschlagenen Rückhand und schiebt beim Netzangriff den Halb-Volley ins Netz zum Einstand. Mit einer cleveren Aufschlag + Vorhand-Aktion verschafft sich der 36-Jährige den Spielball und vollendet mit einem weiteren Vorhand-Winner inside-out. Griekspoor ... gönnte sich beim Seitenwechsel eine Toilettenpause und auch Struff nutzte die Gelegenheit zum Gang in die Katakomben. Fazit II: Zu Beginn des zweiten Satzes schien Struff die Partie weiter im Griff zu haben. Doch Griekspoor blieb dran und konnte sich dann deutlich steigern. In seiner bislang besten Phase im Match spielte sich der Niederländer mit einem starken Schlussspurt zum Satzausgleich. Struff – Griekspoor 6:4, 3:6 Zum Auftakt zeigt Griekspoor eine erfolgreiche Netzattacke, schlägt aber im nächsten Ballwechsel eine Rückhand ins Netz. Mit einem Rückhand-Gewinnschlag in die freie Ecke und einem Ass holt sich der Niederländer zwei laufende Satzbälle. Den ersten vergibt er mit einer verschlagenen Vorhand, macht aber mit einem weiteren Ass den Sack zu. Struff – Griekspoor 6:4, 3:5 Break Griekspoor! Im ersten Ballwechsel gerät ein Lob von Struff zu kurz, den Griekspoor per Smash bestraft. Auch die nächste Rallye geht an den Niederländer, der sich mit einer starken Vorhand aus der Defensive befreit und danach den Rückhand-Gewinnschlag setzt. Mit einer seitlich verschlagenen Vorhand gestattet Struff seinem Gegner drei laufende Breakbälle und verzieht eine weitere Vorhand ins Aus zum ersten Aufschlagverlust. Struff – Griekspoor 6:4, 3:4 Auf ein Ass legt Griekspoor eine erfolgreiche Netzattacke nach. Nachdem Struff mit einem starken Vorhand-Return verkürzen kann, sichert sich der Niederländer per Ass zwei laufende Spielbälle und kommt durch einen verschlagenen Rückhand-Return seines Gegners zum Zug. Struff – Griekspoor 6:4, 3:3 Struff eröffnet nach starkem Aufschlag mit einem Vorhand-Gewinnschlag durch die Mitte und legt ein Ass hinterher. Mit einer erfolgreichen Netzattacke sichert sich der Warsteiner drei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einer zu lang geschlagenen Vorhand, packt aber anschließend mit einem Ass zu. Struff – Griekspoor 6:4, 2:3 Einem Aufschlag-Winner lässt Griekspoor eine schlecht getroffene Vorhand ins Aus folgen. Mit einer erfolgreichen Netzattacke und einem Ass verschafft sich der Niederländer zwei laufende Spielbälle und macht mit einem weiteren Ass den Deckel drauf. Beide Spieler nun bei elf Assen angekommen. Struff – Griekspoor 6:4, 2:2 Im ersten Ballwechsel kassiert Struff einen Vorhand-Passierschlag seines Gegners, kann aber mit einem Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld ausgleichen. Mit einer temporeichen Vorhand bringt sich Griekspoor in Front, doch Struff kann durch eine Netzattacke per Smash ausgleichen. Durch eine seitlich verzogene Rückhand verursacht der DTB-Spieler die Breakchance für den Niederländer, kann diese aber per Ass vereiteln. Mit einem weiteren Ass verschafft sich der Warsteiner den Spielball und greift mit einem weiteren Ass zu. Struff – Griekspoor 6:4, 1:2 Griekspoor wirkt weiter unzufrieden mit seinem Spiel und verschlägt zum Auftakt eine weitere Vorhand ins Netz, kann aber mit einem Ass ausgleichen. Durch einen knapp ins Aus verzogenen Return von Struff und einer erfolgreich erkämpften Rallye sichert sich der Niederländer zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einem zu lässig gespielten Vorhand-Stopp-Versuch und verursacht mit einem weiteren Rahmentreffer auf der Vorhand den Einstand. Per Aufschlag-Winner fixiert der 30-Jährige aber den nächsten Spielball und vollendet mit einem Ass. Struff – Griekspoor 6:4, 1:1 Zum Auftakt patzt Griekspoor mit der Vorhand hinter die Grundlinie und auch die nächste Vorhand des Niederländers segelt ins Aus. Durch einen Rahmentreffer auf der Vorhand-Seite verursacht der 30-Jährige drei laufende Spielbälle für Struff, der gleich mit einem Service-Winner zupackt. Struff – Griekspoor 6:4, 0:1 Nach einem Aufschlag-Winner patzt Griekspoor mit der Vorhand. Mit starken Aufschlägen verschafft sich der Niederländer aber zwei laufende Spielbälle und kann den ersten durch eine ins Netz geschlagene Rückhand von Struff nutzen. Fazit I: Vom Start weg knüpfte Struff an seine gestrige Leistung an und agiert auch heute wieder mutig. Nachdem Griekspoor ab der Satzmitte häufiger mit der Vorhand streute, verschaffte sich Struff den entscheidenden Vorteil und nutzte diesen zur Satzführung. Struff - Griekspoor 6:4 Hacklig ausserviert! Nach einem Doppelfehler zum Start bleibt eine Rückhand von Struff unglücklich an der Netzkante hängen. Mit einem Vorhand-Gewinnschlag inside-out und einer erfolgreichen Netzattacke meldet sich der Warsteiner im Game zurück. Nach einem weiteren Schlägerwurf kassiert Griekspoor eine Verwarnung. Mit einem Ass verschafft sich Struffi den ersten Satzball und kann diesen durch eine seitlich verschlagenen Rückhand seines Gegners nutzen. Struff - Griekspoor 5:4 Auf einen Aufschlag-Winner lässt Griekspoor ein Ass folgen. Durch einen Doppelfehler und einen schlecht gespielten Rückhand-Stopp lässt der Niederländer seinen Gegner wieder ins Spiel zurückkehren. Mit einem Ass und einem Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld kann der 30-Jährige doch noch in Spielen verkürzen. Gleich aber serviert Struff zum Satzgewinn. Struff - Griekspoor 5:3 Nach einem Ass schiebt Struff beim Aufrücken die Vorhand knapp hinter die Grundlinie. Mit einem direkten Aufschlagpunkt und einem Ass verschafft sich der Warsteiner zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er, als er nach einem Slice-Duell die Vorhand durchziehen will und kassiert anschließend einen Vorhand-Gewinnschlag seines Gegners zum Einstand. Per Ass sichert sich der DTB-Spieler die nächste Chance und packt mit einem weiteren Ass zu. Struff - Griekspoor 4:3 Griekspoor startet mit einer ins Netz geschlagenen Vorhand und legt einen Doppelfehler nach. Mit einer weiteren Vorhand in die Maschen verursacht der Niederländer drei laufende Breakchancen für Struff. Die ersten beiden kann er per Aufschlag-Winner und Ass abwehren und sich mit einer temporeichen Vorhand in den Einstand retten. Mit einem krachenden Vorhand-Gewinnschlag sichert sich der 30-Jährige den Spielball und nutzt diesen mit einem Service-Winner. Struff - Griekspoor 4:2 Zum Auftakt verzieht Struff die Rückhand seitlich ins Aus, kann aber mit einem perfekt gespielten Serve-and-Volley-Vortrag ausgleichen. Nach einem Aufschlag-Winner landet eine Rückhand des Warsteiners im Netz. Mit einem fein gespielten Netzangriff holt sich der deutsche Davis-Cup-Spieler den Spielball, kann diesen aber bei der nächsten Netzattacke nicht verwerten. Mit einem weiteren direkten Aufschlagpunkt sichert sich der DTB-Spieler die nächste Chance, pfeffert dabei aber eine Vorhand ins Netz. Die nächste Netzattacke schließt der 36-Jährige mit einem gefühlvoll abgetropften Überkopfball ab und vollendet das Game mit einem Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld. Struff - Griekspoor 3:2 Break Struff! Zum Auftakt patzt Griekspoor mit der Vorhand hinter die Grundlinie, kann aber mit einer temporeichen Vorhand ausgleichen. Diesmal übernimmt Struff mit der Vorhand für den Punktgewinn und erspielt sich gegen den ans Netz aufrückenden Niederländer zwei laufende Breakbälle. Den ersten kann der 30-jährige Griekspoor per Ass abwehren, verschlägt aber anschließend eine Vorhand ins Aus und muss dadurch als erster Spieler sein Service abgeben. Struff - Griekspoor 2:2 Nach einem starken Vorhand-Cross-Gewinnschlag in einer intensiven Rallye verzieht Struff eine Rückhand seitlich ins Aus. Auch nach einer erfolgreichen Netzattacke, abgeschlossen mit einem hohen Vorhand-Volley, muss der Warsteiner nach einem Doppelfehler den Gleichstand akzeptieren. Den nächsten Netzangriff schließt der 36-Jährige erfolgreich per Smash ab und nutzt den daraus resultierenden Spielball mit einer druckvollen Vorhand. Struff - Griekspoor 1:2 Einem Ass lässt Griekspoor einen Vorhand-Gewinnschlag aus dem Halbfeld folgen. Per Service-Winner sichert sich der Niederländer drei laufende Spielbälle. Den ersten kann Struff mit einem starken Rückhand-Return abwehren. Im nächsten Ballwechsel kann er aber eine temporeiche Vorhand seines Gegners nicht mehr beantworten. Struff - Griekspoor 1:1 Nach einem Vorhand-Winner nach starkem Aufschlag muss Struff einen Vorhand-Gewinnschlag seines Gegners einstecken. Auch nach einem Ass muss er durch eine seitlich verzogenen Rückhand den erneuten Gleichstand hinnehmen. Durch eine ins Netz geschlagene Rückhand verursacht er den Breakball für Griekspoor, kann diesen aber per Ass abwehren. Mit einer erfolgreichen Netzattacke verschafft sich der DTB-Spieler den Spielball und packt mit einem weiteren Ass zu. Struff - Griekspoor 0:1 Struff kann den ersten Ballwechsel für sich entscheiden, muss anschließend aber einen Vorhand-Winner seines Gegners einstecken. In einer intelligent gespielten Rallye punktet der Warsteiner mit einem clever gechippten Vorhand-Ball und erhält durch einen Doppelfehler seines Gegners zwei laufende Breakchancen. Den ersten kann Griekspoor per Ass abwehren und dreht das Game mit starken Aufschlägen noch zu seinen Gunsten. Tallon Griekspoor ... eröffnet das Endspiel mit eigenem Aufschlag. In der Box ... von Struffi sitzt auch heute als Coach wieder der ehemalige Profispieler Oscar Otte. Bislang ... gab es für Struffi gegen Griekspoor nichts zu holen. Alle drei bisherigen Aufeinandertreffen gingen an den Niederländer. Allerdings waren diese stets hartumkämpft. Zweimal ging es 2021 bei den US Open und 2024 beim Davis Cup über die volle Distanz. Im vergangenen Jahr in Doha musste sich der DTB-Spieler in zwei Tiebreak-Sätzen beugen. Die beiden Spieler ... sind bereits auf dem Court und schlagen sich ein. Kuriose Logistik ... war für Veranstalter und Spieler ab dem Viertelfinale angesagt. Aufgrund einer Konzertreihe war die Haupthalle der Messe ausgebucht, weshalb der Show-Court in einer anderen Halle aufgebaut werden musste und die Spieler sich in Wohnmobilen umziehen mussten. Mehr als gelohnt ... hat sich für Struffi der Trip nach Belgien auf jeden Fall. Alleine mit seinem Finaleinzug fixierte er die Rückkehr in die Top 50 der Weltrangliste. Seine Titel-Premiere ... feierte der Warsteiner 2024 auf heimischem Boden beim ATP-Turnier in München, wo er im Finale bei regnerischem Wetter den US-Amerikaner Taylor Fritz besiegen konnte. Goedendag ... aus Brüssel, wo Jan Lennard Struff im Finale des ATP-250-Turniers gegen den Niederländer Tallon Griekspoor seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour anstrebt.

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Talion Griekspoor spielen heute untereinander den Titel in Brüssel aus

Zweimal hatte Jan-Lennard Struff gestern gegen Arthur Fils mit einem Break im dritten Satz zurückgelegen, zweimal schaffte der deutsche Davis-Cup-Spieler das Comeback. Und wurde dafür mit der Finalteilnahme in Brüssel belohnt.

Gegen Tallon Griekspoor muss nun allerdings die nächste Monsterleistung her. Denn der Niederländer hat bislang alle drei Matches gegen Struff gewinnen können.

Struff vs. Griekspoor - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Tallon Griekspoor gibt es ab 16:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Brüssel