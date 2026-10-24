ATP Almaty: Bublik gibt auf! Daniil Medvedev kurz vor der Titelverteidigung

Daniil Medvedev steht nur noch einen Matchgewinn vor der Titelverteidigung beim ATP-250-Turnier in Almaty. Im Halbfinale gegen Alexander Bublik profitierte der Weltranglistenfünfte von der Aufgabe des Kasachen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 16:21 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev kann am Sonntag seinen Titel in Almaty verteidigen.

Nachdem zuvor Nikoloz Basilashvili sein erstes Endspiel seit über vier Jahren gegen Stefanos Tstsipas perfekt machte, standen mit Daniil Medvedev und Alexander Bublik im zweiten Halbfinale die beiden Hauptprotagonisten der Woche im direkten Duell im Mittelpunkt. Alexander Bublik vertritt die heimischen Farben der Kasachen, während Daniil Medvedev neben seiner Bekanntheit als Titelverteidiger nach Kasachstan reiste.

Es war also alles bestellt für ein stimmungsvolles Match. Daniil Medvedev gelang mit dem Break zum 3:1 der erste Höhepunkt der Partie, der durch die starke Vorstellung des Russen auch zur Satzführung reichen sollte. Doch tragischerweise verletzte sich Alexander Bublik im Verlauf des Satzes am rechten Knie und konnte die Begegnung daher nach dem ersten Spielabschnitt nicht mehr fortsetzen.

Sichtlich geknickt verließ Bublik den Court. Medvedev wünschte seinem Kontrahenten eine schnelle Genesung und sagte im On-Court-Interview: “Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist.”

Medvedev kann vierten Titel in 2026 gewinnen

Besonders bitter für Alexander Bublik, der vor dem heimischen Publikum noch keinen Titel in Almaty gewinnen konnte. Dafür darf sich nun Daniil Medvedev berechtigte Hoffnungen auf eine Titelverteidigung machen. Gegen den in der Weltrangliste an Position 128 geführten Nikoloz Basilashvili geht Medvedev als klarer Favorit ins finale Duell am Sonntag.

Es wäre der vierte Triumph in diesem Jahr auf der ATP Tour für Daniil Medvedev, der Ende September beim ATP-250-Turnier im chinesischen Hangzhou den Titel gegen Landsmann Andrej Rublev gewinnen konnte. Zuvor sicherte sich der ehemalige Weltrabnglistenerste zu Beginn des Jahres die Siegerpokale in Brisbane und Doha.

Hier das Einzel-Tableau in Almaty