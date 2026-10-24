ATP Almaty: Stefanos Tsitsipas scheitert im Halbfinale an Nikoloz Basilashvili

Beim ATP-250-Turnier in Almaty ist Stefanos Tsitsipas im Halbfinale gescheitert. Der Grieche unterlag Nikoloz Basilashvili in drei Sätzen mit 4:6, 7:6(5) und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 15:55 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas fehlte am Samstag das Spielglück.

Auch wenn Stefanos Tstsipas in den letzten Wochen wieder besser auf dem Court zurechtkam und mit seiner ganz eigenen philosophischen Ader immer noch an die ganz großen Titel glaubt, so wird den Griechen die heutige Niederlage im Halbfinale des ATP-Events in Almaty gegen Nikoloz Basilashvili umso mehr ärgern.

Denn der Georgier wird aktuell lediglich auf Rang 128 in der Weltrangliste geführt und sucht schon viel länger nach seiner alten Form, die den 34-Jährigen einst mal bis auf Rang 16 geführt hat. Ein verlorenes Aufschlagspiel von Stefanos Tstsipas im ersten Satz reichte Basilashvili zur Führung. Im zweiten Satz wurde es für Stefanos Tstsipas dann besonders ärgerlich, denn der ehemalige Top-Ten-Spieler hatte bei Aufschlag seines Kontrahenten drei Satzbälle beim Stand von 4:5. Doch diese Optionen blieben ungenutzt und erst im Tiebreak veredelte Tsitsipas den Spielabschnitt.

Tsitsipas verpasst das Comeback

Doch das Comeback sollte im finalen Durchgang nicht gelingen. Nikoloz Basilashvili ließ sich die Breakchance zum 5:3 nicht nehmen und sorgte damit für die Vorentscheidung. Bereits in seinem ersten Service Game des Satzes wehrte Stefanos Tsitsipas drei Breakbälle ab. Am Ende durfte sich Basilashvili als verdienten Sieger dieser Partie feiern lassen.

Für Nikoloz Basilashvili bedeutet die Endspielteilnahme das erste Finale auf der ATP Tour seit Februar 2022, damals in Doha. Seinen letzten Titel gewann der insgesamt fünffache Toursieger 2021 in München. Im Endspiel wartet der Sieger des Duells zwischen Daniil Medvedev und Alexander Bublik. Daniil Medvedev ging als Titelverteidiger in Almaty an den Start.

Hier das Einzel-Tableau in Almaty