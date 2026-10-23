Stefanos Tsitsipas: In der Ruhe liegt die neue Kraft

Stefanos Tsitsipas liegt auch beim ATP-Tour-250-Turnier in Almaty weiter im Aufwärtstrend. Verantwortlich dafür ist auch die seit einigen Monaten neue Situation in der Coaches Box.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 14:28 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas kann in letzter Zeit wieder öfter feiern

Ein Turnier hat Stefanos Tsitsipas in der Saison 2026 gewonnen, in Gstaad war’s im Sommer, im Finale setzte sich der Grieche gegen Raphael Collingnon aus Belgien in drei Sätzen durch. Vor zwei, drei Jahren wäre das keine Überraschung gewesen, schon gar nicht auf Sand. Aber die Erfolgserlebnisse sind rar geworden für Tsitsipas, der es ja immerhin schon zweimal ins Endspiel eines Majors geschafft hat.

Zu einer Zeit allerdings, als „Radio Tsitsipas“ noch im Vollprogramm sendete. Wer der griechischen Zunge mächtig war, hatte im permanenten (wiewohl oft einseitigen) Austausch zwischen Vater Apostolos und Sohn Stefanos seine Freude, dazu gab es die russische Note, die Mutter Julia Salnikova mit einbrachte.

Tsitsipas morgen gegen Basilashvili

No more! Neuerdings herrscht relative Ruhe in der Coaches Box, den Part des Trainers füllt Thomas Perrin aus, als Mastermind im Hintergrund fungiert dem Vernehmen nach Patrick Mouratoglou, mit dem Stefanos Tsitsipas ja seit Jahren eine On-Off-Beziehung führt.

Jedenfalls läuft es auch in dieser Woche in Almaty prächtig, auch wenn die Auslosung Tsitsipas bislang recht wohlgesinnten ist. Zunächst gewann er gegen Aleksandar Kovacevic, dann beendete Tsitsipas en passant die Karriere von Mikhail Kukushkin. Und auch James Duckworth nimmt man als Viertelfinalgegner gerne. Wie auch Nikoloz Basilashvili, der morgen in der Vorschlussrunde auf Stefanos Tsitsipas wartet.

Wahr ist aber auch: Noch zu beginn des Jahres wären all diese Partien potenzielle Ausrutscher für Tsitsipas gewesen. Mit der neuen Ruhe in der Box ist auch die Kraft wieder zurückgekehrt.

Hier das Einzel-Tableau in Almaty