ATP Basel: Emotionaler Sieg für Rune, erster von fünf Schweizern raus

Holger Rune feierte nach einem Jahr seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour. Indes ist Mika Brunold (ATP 191) als erster Schweizer bereits ausgeschieden.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 20:43 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune ist zurück!

Holger Rune hat bei den Swiss Indoors in Basel einen emotionalen Meilenstein erreicht: Der Däne bezwingt den Franzosen Quentin Halys nach fast drei Stunden mit 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5) und feiert seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour seit mehr als einem Jahr. Nachdem er sich im Oktober 2025 hatte beim Turnier in Stockholm die Achillessehne gerissen hatte, kehrte er im September 2026 im Davis Cup zurück, auf der ATP-Tour blieb der Erfolg zunächst aber aus: In Tokio und Shanghai scheiterte er jeweils in der ersten Runde. In Basel gelang der ehemaligen Nummer vier der Welt nun der lang ersehnte Befreiungsschlag.

Fünf Breakbälle abgewehrt: Rune behält im Tiebreak die Nerven

Gegen den Halys, die Nummer 45 der Welt, entwickelte sich ein hart umkämpftes Duell. Rune, der nach seiner langen Pause nur auf Rang 1202 der Weltrangliste geführt wird, sicherte sich den ersten Satz mit 6:4. Halys schlug im zweiten Durchgang zurück und dominierte den Tiebreak mit 7:2. Im Entscheidungssatz musste Rune noch einmal alles aufbieten: Er wehrte fünf Breakchancen ab und setzte sich schließlich im entscheidenden Tiebreak mit 7:5 durch. Im Achtelfinale wartet nun entweder Hubert Hurkacz oder Zizou Bergs.

Mika Brunold scheitert an Nuno Borges

Weniger erfreulich verlief der Auftakt für Mika Brunold. Der 22-jährige Basler, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, unterlag dem Portugiesen Nuno Borges mit 3:6, 1:6. Dabei hatte Brunold auf dem Nebenplatz der St. Jakobshalle zunächst für Hoffnung gesorgt und war rasch mit 2:0 in Führung gegangen. Danach übernahm Borges, die Nummer 53 der Welt, aber zunehmend die Kontrolle und ließ seinem Schweizer Gegner kaum noch Möglichkeiten. Nach nur 62 Minuten war die Partie beendet. Damit ist der erste von fünf Schweizern im Hauptfeld ausgeschieden.

Vacherot setzt sich gegen Navone durch

Ebenfalls einen Sieg verbuchte Valentin Vacherot. Der Monegasse bezwang den Argentinier Mariano Navone mit 6:3, 7:6 und zog damit in die nächste Runde ein.

Hier das Einzeltableau in Basel