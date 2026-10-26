ATP Basel: Schnelle Revanche geglückt - "Lucky Loser" Altmaier im Achtelfinale von Basel

Daniel Altmaier hat sich als Lucky Loser mit 6:7, 7:6 6:4 ins Achtelfinale gespielt. Und das ausgerechnet gegen Juan Manuel Cerundolo, gegen den er in der Qualifikation schon ausgeschieden war.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 20:04 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier

Dem Deutschen Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Basel eine kuriose Revanche gelungen. Der 28-Jährige war am Vortag in der Qualifikation gegen Juan Manuel Cerundolo bereits ausgeschieden, als Lucky Loser traf er aber binnen knapp 26 Stunden in der ersten Runde erneut auf den Argentinier. Das baldige "Rematch" entschied Altmaier mit 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4 für sich.

Im dritten Satz gelang Altmaier das einzige Break des gesamten Matches, kurz nachdem er an der Hüfte behandelt worden war. Nach 2:42 Stunden verwandelte der Kempener seinen dritten Matchball und feierte im dritten Match auf der ATP-Tour gegen Cerundolo, der bei den French Open völlig überraschend den körperlich geschwächten Jannik Sinner besiegt hatte, seinen ersten Sieg.

Im Achtelfinale trifft der Deutsche nun auf den Schweizer Altstar Stan Wawrinka oder den an Position acht gesetzten Tschechen Jiri Lehecka.

Altmaier kämpft in der aktuellen Schlussphase der Saison auch noch um einen Platz im Aufgebot der deutschen Mannschaft beim Finalturnier im Davis Cup in Bologna. In den vorläufigen Kader für den Nationenwettbewerb ab dem 24. November schaffte es Altmaier nicht, ein Platz ist aber noch vakant.

Hier das Einzeltableau der Herren in Basel