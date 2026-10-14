Six Kings Slam: Zu gefährlich! Neuer Termin Ende Dezember

Die nächste Ausgabe des Six Kings Slam wird nicht in der kommenden Woche, sonder frühestens Ende 2026 stattfinden. Das wurde am heutigen Mittwoch bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 17:15 Uhr

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Dass die aktuelle Ausgabe des Six King Slams angesichts der aktuellen Sicherheits-Situation in Saudi-Arabaien nicht in der kommenden Woche über die Bühne gehen würde, hatte sich in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet. Nun haben sich die Veranstalter wohl dazu durchgerungen, den hoch dotierten Schaukampf auf Ende Dezember zu verschieben. Wie gut unterrichtete Kreise wissen, soll das Sechser-Turnier nun vom 27. bis zum 30. Dezember 2026 in Riad über die Bühne gehen.

Ursprünglich waren Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz und Alex de Minaur für das Event vorgesehen, für den verletzten Sinner wurde Learner Tien nachverpflichtet. Ob der US-Amerikaner auch Ende Dezember noch im Pool ist, wird sich weisen: Schließlich möchte Jannik Sinner ja mit Beginn der Spielzeit 2027 wieder in den Tenniszirkus zurückkommen.

Für die anstehenden 500er-Turniere in Wien und Basel könnte die Verschiebung eine gute Nachricht sein. Vor allem, was Alexander Zverev anbelangt, der bei den Erste Bank Open ja als Turnierfavorit ins Rennen geht. Denn Zverev hat die letzten Wochen fast durchgespielt, schlägt aktuell in Shanghai auf, wo ihn aber Probleme mit dem Sprunggelnk quälen. Da käme eine Pause sicherlich gut.