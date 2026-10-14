ATP Masters Shanghai: Medvedev schlägt Tsitsipas im Achtelfinale

Daniil Medvedev ist mit einem 6:4 und 7:5 gegen Stefanos Tsitsipas als vorletzter Spieler in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 13:54 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev steht in Shanghai unter den letzten acht

Der Run von Stefanos Tsitsipas beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ist im Achtelfinale zu seinem Ende gekommen. Der wiedererstarkte Grieche hatte auf dem Weg dorthin ja neben anderen auch Taylor Fritz besiegt, in Daniil Medvedev fand Tsitsipas mit 4:6 und 5:7 aber seinen Meister. Medvedev stellte damit im Head-to-Head mit Tsitsipas auf 11:5, die bis dato letzte Partie war in Doha an Tsitsipas gegangen.

Der letzte Viertelfinalplatz wird nun noch zwischen Tommy Paul und Zizou Bergs vergeben. Letzterer hatte in Runde drei mit Carlos Alcaraz die Nummer zwei von Shanghai verabschiedet.

Früher am Mittwoch musste Félix Auger-Aliassime beim Stand von 2:5 im ersten Satz gegen Casper Ruud aufgeben. Der Norweger trifft in der Runde der letzten acht übermorgen auf Rafael Jodar, der sich gegen Botic van de Zandschulp mit 6:7 (4), 6:4 und 6:2 behauptete.

Turnierfavorit Alexander Zverev ist morgen wieder im Einsatz. Zverev trifft im Viertelfinale auf Alex de Minuar, dem er zuletzt im Laver Cup unterlegen war.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai