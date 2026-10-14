ATP Masters Shanghai: Jodar zieht durch, Auger-Aliassime im Pech

Während Rafael Jodar ein enges Drei-Satz-Match gegen Botic van de Zandschulp für sich entschied, profitierte Casper Ruud im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Shanghai von der Aufgabe von Félix Auger-Aliassime.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.10.2026, 10:36 Uhr

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© Getty Images Für Félix Auger-Aliassime bleibt die Saison 2026 kompliziert

Der Sommer 2026 ist nicht gut gelaufen für Félix Auger-Aliassime. So konnte der Kanadier wegen einer Verletzung nicht am wichtigsten Turnier in seinem Heimatland teilnehmen, am 1000er in Montreal nämlich. Danach waren die Resultate eher durchwachsen, jetzt hat sich die Misere auch in Shanghai fortgesetzt. Denn Auger-Aliassime musste im Achtelfinale gegen Casper Ruud beim Stand von 2:5 aufgeben.

Der Norweger allerdings hatte in Shanghai ohnehin aufsteigende Form gezeigt, in der Runde davor Learner Tien besiegt. Im Viertelfinale trifft Ruud nun auf Rafael Jodar, der sich in einem engen Match gegen Botic van de Zandschulp mit 6:7 (4), 6:4 und 6:2 behaupten konnte. Damit untermauerte Jodar auch seinen Anspruch auf einen Platz bei den ATP Finals in Turin. Im Race liegt der junge Spanier ja nur knapp hinter jenen Plätzen, die zu einem Start beim Saisonfinale berechtigen.

Später am Mittwoch werden die letzten beiden Viertelfinal-Plätze vergeben. Zunächst spielt Daniil Medvedev gegen Stefanos Tsitsipas. Und dann trifft noch Tommy Paul auf Zizou Bergs. Der Belgier hatte in Runde drei Carlos Alcaraz besiegt.

Turnierfavorit Alexander Zverev ist morgen wieder im Einsatz. Der künftige Weltranglisten-Erste trifft in der Rude der letzten acht auf den Australier Alex de Minaur, gegen den er zuletzt beim Laver Cup verloren hat.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai