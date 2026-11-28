Anleihen beim Pickleball? Brad Gilbert hätte da mal eine Idee

Wie kann man das Doppel attraktiver machen? Brad Gilbert, ehemaliger Coach von Andre Agassi und Coco Gauff, hätte da eine Idee.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.11.2026, 18:26 Uhr

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© Getty Images Brad Gilbert hat zu vielem eine starke Meinung

Es gibt aktuell viele Diskussionen um den Doppelsport auf der ATP-Tour. Die Spezialisten fürchten um ihre Arbeitsplätze, viele Turnierveranstalter könnten auch mit einem deutlich kleineren Teilnehmerfeld gut leben. Die Entscheidung darüber steht noch aus.

Die Argumente von Seiten der ATP sind ja auch, dass das Doppel zu wenige Fans begeistert, wenn nicht auch die Stars aus der Einzelszene einen Abstecher zum Paarlauf machen.

Inhaltlich hat sich das Doppel in den vergangenen Jahren natürlich weiter entwickelt. Was man auch daran festmachen kann, dass die besten Spieler der Welt ziemlich nahe am Netz stehen - wenn der eigene Partner serviert. Die Folge sind meist kurze Ballwechsel. Weil die Großmeister des Volleys die Bälle in der Regel humorlos zum Punkt verwerten.

Gilberts Vorschlag wäre ein historischer Einschnitt ins Regelwerk

Genau da möchte nun Brad Gilbert ansetzen. Der ehemalige Top-Ten-Spieler und Ex-Coach von Andre Agassi oder Coco Gauff würde gerne Anleihen beim Pickleball nehmen. Dort gibt es einen Bereich unmittelbar hinter (oder vor - je nachdem) dem Netz, den die Spieler nicht betreten dürfen: die sogenannte „Kitchen“. Diese würde Gilbert auch gerne auf der ATP-Tour sehen. Wenn auch nur eingeschränkt: nämlich beim ersten Schlag nach dem Aufschlag. Mit anderen Worten: Der Partner jenes Spielers, der gerade aufschlägt, muss beim Service hinter der T-Linie postiert sein. So würden die Rallyes länger ausfallen. Und damit attraktiver für das Publikum.

Der Einschnitt wäre natürlich ein Novum im so traditionsreichen Tennissport. Aber wenn es der Attraktivität hilft - warum nicht?