Patten über Trennung von Heliövaara: "Wir sind beste Freunde"

Harri Heliövaara und Henry Patten beendeten die Saison 2026 an der Spitze der Weltrangliste. Nun hat der Brite erklärt, warum er sich dennoch von seinem finnischen Partner trennte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 13:27 Uhr

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© Getty Images Henry Patten wird 2027 mit Neal Skupski spielen

Die Trennung von Harri Heliövaara und Henry Patten kam offenbar nicht für Außenstehende überraschend. Wie der Finne am Montag auf seinem persönlichen Blog mitteilte, sei der Schritt seines britischen Partners auch für ihn aus heiterem Himmel gekommen. Im Rahmen der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna äußerte sich nun Patten zu seiner Entscheidung, die Partnerschaft zu beenden.

“Das war natürlich eine wirklich, wirklich schwere Entscheidung für mich. Wir sind beste Freunde”, sagte Patten, der an Heliövaaras Seite drei Grand-Slam-Turniere gewann und an die Spitze der Weltrangliste stürmte. Anschließend verwies der 30-Jährige auf seinen Kommentar unter Heliövaaras Blog-Beitrag.

“Ein sehr schmerzhafter Moment”

“Es war ganz sicher nicht meine Absicht, jemanden zu verärgern. Es ist für uns beide ein sehr schmerzhafter Moment, auch wenn ich mir das in meinem Fall selbst zuzuschreiben habe”, schrieb Patten dort. Heliövaara die Entscheidung am Telefon mitzuteilen, sei “natürlich nicht die ideale Situation” gewesen. Patten hatte die Zusammenarbeit einen Tag nach der Niederlage gegen Theo Arribage und Albano Olivetti bei den ATP Finals beendet.

“Nach dem Match musste ich mich in der Umkleidekabine übergeben – wie viele von euch bemerkt haben, hatte ich mir in Turin eine ziemlich fiese Magen-Darm-Grippe eingefangen. Harri hingegen war an jenem Abend losgeeilt, um einen Flug zu seiner Familie zu erwischen, den er dann verpasste, und reiste stattdessen am nächsten Morgen früh nach Mailand, um von dort nach Hause zu fliegen”, erläuterte Patten.

Patten hofft auf Fortbestand der Freundschaft

Patten äußerte sich auch über die inhaltlichen Gründe für die Trennung: “Ich hatte das Gefühl, dass sich das Tennis nicht mehr weiterentwickelt hat. Ich habe gemerkt, dass ich während der Spiele zunehmend frustriert über Harri war, selbst wenn er nicht unbedingt etwas falsch machte.” Er, so Patten, habe den “Safe Space” an Heliövaaras Seite “aus nicht greifbaren Gründen” verloren.

Trotz des unrühmlichen Endes der Partnerschaft hofft Patten auf einen Fortbestand der Freundschaft: “Ich habe deutlich gemacht, dass ich sehr gerne sein alter Kumpel bleiben möchte. Nur halt ohne den Tennis-Teil." Patten wird in der kommenden Saison mit seinem Landsmann Neal Skupsi spielen, Heliövaara mit Julian Cash.