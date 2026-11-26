Nach Gedanken ans Karriereende: Lucas Pouille will es noch einmal wissen

Seit Februar 2025 muss Lucas Pouille verletzungsbedingt pausieren. Nun plant der ehemalige Weltranglistenzehnte sein Comeback.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.11.2026, 15:26 Uhr

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© Getty Images Lucas Pouille wird auf die Tour zurückkehren

Nach rund zweijähriger Turnierpause hat Lucas Pouille sein Comeback angekündigt. Der ehemalige Weltranglistenzehnte, der sich im Februar 2025 beim Challenger-Turniers in Lille die Achillessehne riss und seither nicht mehr auf den Matchcourt zurückkehrte, will es im kommenden Jahr noch einmal wissen.

“Ich hätte nicht so aufgehört, wie ich es mir wünsche – auf dem Center Court in Lille, auf Krücken. Daher rührt der Wunsch, wieder anzufangen”, sagte Pouille im Gespräch mit französischen Journalisten. Seine Rückkehr auf die Tour möchte der 32-Jährige im März auf Challenger-Ebene feiern.

Dass das Comeback derart lange auf sich warten ließ, lag laut Pouille nicht am Riss der Achillessehne. Vielmehr machte dem Franzosen seit Sommer 2024 eine Verletzung des rechten Handgelenks zu schaffen, im Mai 2025 unterzog er sich deshalb einer Operation. Die Schmerzen verschwanden zunächst trotzdem nicht, schmerzfrei ist Pouille erst seit dem Spätsommer dieses Jahres.

Pouille fühlt sich “wieder wie ein Kind”

“Ehrlich gesagt, bis Ende August dachte ich zu keinem Zeitpunkt, dass ich wieder spielen könnte", meinte Pouille. Er habe sich deshalb bereits Gedanken über sein Karriereende gemacht: “Die Schmerzen waren ständig und anhaltend, ich konnte kein Tennis spielen – es war an der Zeit, den Vorhang zu schließen und Schluss zu machen.”

Mittlerweile habe sich die Lage geändert. “Man fühlt sich wieder wie ein Kind, das den Schläger in die Hand nimmt, spielt, Spaß hat und lächelt”, meinte Pouille angesichts seiner wiedergewonnenen Schmerzfreiheit. Ein Abschied auf Raten sei von ihm indes nicht zu erwarten: “Wenn ich mich entscheide, wieder anzufangen, dann nicht, um drei Monate zu spielen, mich zu verabschieden und meine Karriere auf dem Platz würdig zu beenden.”