Achillessehne gerissen - Lucas Pouille weiter im Pech!

Lucas Pouille bleibt vom Pech verfolgt. Dem Franzosen riss im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Lille die Achillessehne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 21:18 Uhr

Das ist doch kaum zu glauben! Lucas Pouille, der in der jüngeren Vergangenheit von einer Verletzungspaus ein die nächste wankte, muss nun schon wieder länger aussetzen. Denn im Finale des ATP-Challenger-Turniers von Lille gegen Landsmann Arthur Bouquier riss Pouille beim Stand von 3:6 und 5:3 nämlich die Achillessehne.

Der 30-jährige Franzose bestätigte dies auch gleich in den sozialen Medien. Pouille stand 2018 bereits unter den Top Ten in den ATP-Charts, hat insgesamt fünf Titel gewonnen. den letzten Triumph gab es Anfang 2018 in Montpellier.

Pouille gegen Zverev chancenlos

Danach hatte Pouille mit seinem Körper ebenso sehr zu kämpfen wie mit seinen Gegner. Den angepeilten Start bei den Olympischen Spielen in Roland-Garros 2024 verpasste er zwar, gegen Ende der vergangenen Saison spielte sich Pouille aber wieder an die besten 100 Spieler der Welt heran. Und wurde bei den Australian Open mit einem kleinen Highlight belohnt: einem Erstrundenmatch gegen Alexander Zverev, das er allerdings glatt verlor.

Jetzt heißt es aber wieder warten. Und dann über den harten Weg der Challenger wieder zurück in die erweiterte Weltspitze zu kommen.