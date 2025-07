ATP Challenger Braunschweig: Filip Misolic besiegt Yannick Hanfmann im Viertelfinale

Filip Misolic hat beim Challenger-Turnier in Braunschweig durch einen knappen Zweisatzerfolg über Yannick Hanfmann das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2025, 17:39 Uhr

© GEPA pictures Filip Misolic besiegte Yannick Hanfmann

Filip Misolic ist den Top 100 ein weiteres Stück nähergekommen! Österreichs Nummer eins zog am Donnerstag beim Challenger-Event in Braunschweig durch einen 7:6 (3) und 7:5-Erfolg über den Deutschen Yannick Hanfmann in die Vorschlussrunde des Sandplatzturniers ein.

Damit bestätigte Misolic, der zuletzt sowohl bei den French Open als auch in Wimbledon aus der Qualifikation heraus das Hauptfeld erreicht hatte, seine starke Form. Im Halbfinale bekommt es der Steirer mit dem Argentinier Mariano Navone zu tun. Das Semifinale in der unteren Hälfte bestreiten Juan Manuel Cerundolo und Alex Molcan.

Das Einzel-Tableau in Braunschweig