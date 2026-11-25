Sinner-Teamkollegen spenden Trost: "Jannik ist die treibende Kraft im italienischen Tennis"

Dass Jannik Sinner dem Davis Cup Finals in dieser Woche fernbleiben wird, war bereits frühzeitig sicher. Die plötzlich bekannt gewordene Operation des Südtirolers überraschte die Teamkollegen jedoch ebenso wie die Öffentlichkeit.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.11.2026, 23:15 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner wird weiterhin nicht auf den Tennisplatz zurückkehren können.

Am Dienstag wurde Jannik Sinner in Finnland erfolgreich an seinem rechten Knie operiert. Während sich der Italiener dadurch auf eine längere Ausfallzeit einstellen muss, spenden die Teamkollegen ein wenig Trost. Das italienische Davis-Cup-Team will in dieser Woche zum vierten Mal in Folge den Titel gewinnen. Auch ohne Sinner gehört die Auswahl zu den großen Favoriten.

“Jannik ist die treibende Kraft im italienischen Tennis und für mich eine Inspiration. Ich wünsche ihm, dass er stärker als zuvor zurückkehren kann.”, sagte Lorenzo Musetti im Rahmen der anstehenden Davis Cup Finals gegenüber der Presse und spendet Jannik Sinner damit öffentlich ein wenig Trost.

Cobolli meldete sich direkt bei Sinner

Auch Flavio Cobolli zeigte sich bestürzt über den langen Ausfall seines Teamkollegen. Der diesjährige French-Open-Finalist meldete sich bei Jannik Sinner direkt, nachdem er von dessen OP erfahren hat: “Wir vermissen ihn genauso, wie die italienischen Fans es tun. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Teams und kann nicht hier sein.”

Nähere Informationen zu den Umständen der Operation oder dem anstehenden Heilungsverlauf haben auch die Teamkameraden des Weltranglistenzweiten nicht. „Wir kennen keine Details“, beantwortete Flavio Cobolli die Frage nach näheren Hintergründen zum Zustand von Jannik Sinner. Sicherlich wissen die italienischen Profis, die in dieser Woche in Bologna den Davis-Cup-Titel verteidigen wollen, in Wahrheit doch mehr über den Zustand ihres Mitspielers, der beim Titelgewinn im letzten Jahr bereits fehlte.

Seit 2023 gewann die italienische Mannschaft drei Mal in Folge die Davis-Cup-Trophäe. 2023 und 2024 mit Jannik Sinner als Zugpferd. Italien wird am heutigen Mittwoch ab 16 Uhr vor heimischer Kulisse gegen Südkorea um den Einzug in das Halbfinale spielen. Neben Musetti und Cobolli komplettieren Luciano Darderi, Matteo Berrettini und Doppel-Ass Andrea Vavassori das Aufgebot um Kapitän Filippo Volandri.