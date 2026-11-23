Als Nummer eins: Zverev hat Moya und Rafter schon im Rückspiegel

Aktuell führt Alexander Zverev die ATP-Weltrangliste vier Wochen lang an. In der ewigen Rangliste könnte der Deutsche ziemlich weit nach oben klettern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 14:46 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev wird den Status als Nummer eins noch einige Wochen innehaben

Lange hat es gedauert, bis Alexander Zverev endlich auf dem Tennisthron angekommen ist, aber nun könnte es ebenfalls eine lange Weile werden, bis Zverev eventuell wieder von der Spitze der Charts verdrängt wird. Warum? Weil sowohl Carlos Alcaraz gleich am Jahresanfang 2027 wie auch Jannik Sinner in der gesamten ersten Jahreshälfte ziemlich viele Punkte zu verteidigen haben. Sinner könnte eigentlich erst wieder beim 1000er in Toronto voll punkten (wenn er da überhaupt spielen sollte).

Klar: Bei den Australian Open wie auch in Paris hat der Südtiroler 2026 Punkte liegen gelassen. Allerdings wäre es schon fast ein Wunder, könnte Sinner nach der wahrscheinlichen Operation am Knie in Melbourne überhaupt aufschlagen. Alcaraz wiederum konnte weder in Roland-Garros noch in Wimbledon antreten (und davor auch nicht in Madrid und Rom). Es ist also ein bisschen Potenzial da, Alexander Zverev schon früher wieder näherzurücken. Zumal die bei den ATP Finals gewonnenen Punkte ja bei Alcaraz ein bisschen üppiger ausgefallen sind als bei Zverev.

Zverev wird bald Becker überholen

Aber am heutigen Montag wird es die vierte Woche sein, in der Zverev von der Spitze der Weltrangliste grüßt. Damit hat er Carlos Moya und Patrick Rafter schon einmal hinter sich gelassen. Als nächstes steht ein Überholmanöver von gleich drei Ex-Brachmenprimi gleichzeitig an: Denn sowohl Thomas Muster wie auch Yevgeny Kafelnikow und Marcelo Rios wurden jeweils insgesamt sechs Wochen lang als Nummer eins der Welt geführt.

Zu Beginn der neuen Spielzeit wird Zverev dann auch John Newcombe (8), Juan Carlos Ferrero (8) und Marat Safin (9) im Rückspiegel sehen. Und dann als nächsten Boris Becker, der zwölf Wochen lang die Charts angeführt hat.

Ganz realistisch betrachtet wird sich Zverev mindestens auf Position 18 der ewigen Bestenliste vorarbeiten. Dazu müsste er die 20 Wochen von Mats Wilander überbieten. Und dass dies nicht passiert, ist rechnerisch fast ausgeschlossen.