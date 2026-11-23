Ist ein finnischer Sehnen-Guru der Heilsbringer für Jannik Sinner?

Nach einem Trip in die USA, wo sich Jannik Sinner den Rat einen zusätzlichen Knie-Spezialisten einholte, hat der Südtiroler laut „Gazzetta dello Sport“ die Chance genutzt und sich mit dem finnischen Chirurg Lasse Lempainen getroffen, der sowohl in Turku praktiziert, regelmäßig auch in einer Mailänder Privatklinik tätig ist und auf Muskel- und Sehnenerkrankungen spezialisiert ist.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 22:00 Uhr

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© Getty Images Bei dem finnischen Muskel- und Sehnen-Spezialisten Lasse Lempainen holte sich Jannik Sinner die nächste Expertise bgzl. seiner anhaltenden Kniebeschwerden.

Die beinahe täglichen Wasserstandmeldungen bzgl. des Zustands von Jannik Sinners rechtem Knie verbreiten sich weltweit in Windeseile. Zuletzt wurde über einen USA-Trip berichtet, bei dem sich der Südtiroler von einem zusätzlichen Knie-Spezialisten untersuchen ließ, da neben der wohl vorherrschenden Problematik am „Tractus iliotibiales“, einem kräftigen Sehnenstreifen an der Außenseite des Oberschenkels, auch eine Mitschädigung des Miniskus in Erwägung gezogen wurde.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtete, hat sich der 25-jährige Sinner nach seiner Rückkehr mit dem finnischen Chirurg Lasse Lempainen getroffen, der am Wochenende für einen Vortrag bei einer Konferenz in Mailand weilte. Weitere Treffen zwischen Sinner und dem Mediziner, der bereits bekannte Fußballer wie Ousmane Dembele, Marc-Andre ter Stegen und Christoph Baumgartner behandelte, könnten folgen.

Im Raum stehen drei verschiedene Eingriffs-Möglichkeiten. Das Einfügen einer Z-Plastik am Tractus iliotibialis zur Verlängerung bzw. Entlastung der überreizten Sehne. Eine Arthroskopie am Außenmeniskus zur Glättung der Naht bei eventuellem Entfernen des Schleimbeutels. Oder ein Eingriff direkt am Knochen in Form einer chirurgischen Korrektur, um die Reibungsfläche für das Sehnenband zu entschärfen, was als heikelste Methode gilt und zu einer mehrmonatigen Pause führen würde.

Die Uhr bzgl. des Comebacks tickt für Sinner unaufhaltsam. Während der Start beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien mittlerweile als eher unrealistisch gilt und auch das Antreten bei den Australian Open immer mehr in Gefahr gerät, rechnen sogar schon zahlreiche Experten erst mit der Rückkehr zur Sandplatzsaison.