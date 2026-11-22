Vize-Weltmeister Arevalo will es auf Challenger-Ebene biegen

Im Doppel-Endspiel der ATP Finals 2026 musste sich Marcelo Arevalo mit seinem Partner Mate Pavic denkbar knapp im Match-Tiebreak den französischen Überraschungssiegern Arrigabe/Olivetti geschlagen geben. Doch die letzte Titel-Chance der Saison war es für den Salvadorianer noch nicht, wie die Meldeliste eines Challengers in seiner Heimat verlauten lässt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 20:51 Uhr

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© Getty Images Nach seiner denkbar knappen Niederlage im Doppel-Endspiel der ATP Finals könnte sich Marcelo Arevalo mit einer Challenger-Trophäe in die Off-Season verabschieden.

Allzu gerne hätte Marcelo Arevalo die Zusammenarbeit mit seinem dreijährigen Partner Mate Pavic im letzten gemeinsamen Doppel noch gekrönt. Doch neben dem Triumph bei den French Open 2024 und insgesamt vier Masters-Trophäen blieb ihm durch die denkbar knappe Final-Niederlage im Match-Tiebreak gegen das französische Duo Theo Arribage/Albano Olivetti der finale gemeinsame Sprung auf den Thron bei den ATP Finals 2026 verwehrt.

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Doch während sämtliche Top-Spieler den Weg in den wohlverdienten Urlaub antreten, so sie denn bei den Davis-Cup-Finals in Bologna nicht noch zum Dienst für die eigenen Nation gefragt sind, will es der 36-jährige Arevalo doch noch einmal professionell auf dem Court wissen.

Schon beim ersten Blick auf die Einzel-Meldeliste des ATP-50-Challenger-Turniers in San Salvador verleitet einen dazu, nicht allzu viel Zeit für das Studium der Namen aufzuwenden. Ziert an der Spitze mit dem auf Position 236 in der Weltrangliste geführten Aidan Mayo noch ein aufstrebender US-Youngster die Spitze, erhöht sich die Ranking-Zahl bis zum letzten Direktstarter über die 1000er-Grenze.

Doch beim Betrachten der Doppel-Meldeliste fällt es einem, für ein Event dieser Kategorie, beinahe wie Schuppen von den Augen. So prangt mit Marcelo Arevalo der Name eines ehemaligen Weltranglisten-Ersten in der topgesetzten Paarung, die vom Mexikaner Miguel Angel Reyes-Varela komplettiert wird, der immerhin in den Top 100 im Doppel-Ranking steht und bereits zu den Top 50 gehörte.

Über den persönlich sportlichen Wert dürfte Arevalo wohl eine Geste der Dankbarkeit zur Förderung des Tennissports in seiner Heimat El Salvador stellen. Doch so ganz ohne sportlichen Ehrgeiz wird der zweifache Grand-Slam-Champion das Unterfangen nicht angehen. Schließlich macht sich ein im letzten Match der Saison errungener Siegespokal immer gut – auch wenn dem frisch gekürten Vize-Weltmeister die renommiertere Trophäe aus Turin ein gutes Stückchen lieber gewesen wäre.