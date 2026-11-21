ATP Finals: Zverev bucht Ticket für Traumfinale gegen Alcaraz

Alexander Zverev steht zum dritten Mal in seiner Karriere im Finale der ATP Finals. Im Halbfinale schlägt er Daniil Medvedev mit 7:6, 6:4.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 22:22 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev im Halbfinale der ATP-Finals

Hier das Match zum Nachlesen in unserem Liveticker

Wenn Alexander Zverev und Daniil Medvedev aufeinandertreffen, ist für gewöhnlich Drama garantiert. Im Halbfinale der ATP Finals hielten sich beide zunächst allerdings auffallend zurück. Vor allem ihre Aufschläge dominierten den ersten Satz. Weder Zverev noch Medvedev gelang es, den Gegner ernsthaft unter Druck zu setzen. Breakchancen blieben zur Gänze aus. Für Gesprächsstoff sorgte stattdessen die elektronische Shot Clock. Deren herunterzählende Anzeige irritierte Zverev beim Aufschlag von Medvedev wiederholt.

Zverev spielt das perfekte Tiebreak

Im Tiebreak des ersten Satzes zeigte Zverev, warum er derzeit die Nummer eins der Welt ist. Medvedev unterliefen gleich zu Beginn zwei leichte Fehler, die der Deutsche konsequent ausnutzte. Schnell zog er auf 3:0 davon und ließ seinem Kontrahenten anschließend nicht den Hauch einer Chance. Zverev spielte den Satz mit 7:0 zu Ende und sicherte sich damit den ersten Satz.

Doppelfehler kostet Medvedev das Break

Auch im zweiten Durchgang lieferten sich die beiden zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Bis zum 3:3 blieb alles beim Alten: starke Aufschlagspiele, wenige längere Ballwechsel und keine Breakmöglichkeiten. Dann erhöhte Zverev den Druck und erspielte sich die ersten Breakchancen der gesamten Partie.

Die erste konnte Medvedev noch abwehren. Bei der zweiten half er seinem Gegner allerdings unfreiwillig: Ein Doppelfehler besiegelte den ersten Serviceverlust des Russen. Medvedev versuchte anschließend, sein Spiel und insbesondere seinen Aufschlag umzustellen, doch Zverev ließ sich nicht mehr aus dem Konzept bringen.

Zverev gegen Alcaraz: Das Traumfinale der ATP Finals steht

Beim Stand von 5:4 servierte Zverev zum Matchgewinn. Ganz ohne Nervenkitzel ging es allerdings nicht. Zwei Doppelfehler machten das letzte Aufschlagspiel noch einmal spannend. Der Deutsche behielt dennoch die Kontrolle, brachte sein Service durch und verwandelte den Sieg zum 6:4.

Damit steht das Traumfinale der ATP Finals fest: Am Sonntag trifft Zverev auf Carlos Alcaraz. Der Spanier hatte zuvor Ben Shelton in drei Sätzen bezwungen. Für Zverev bietet sich nun die Chance, nach seinem Triumph von 2018 und 2021 zum dritten Mal die prestigeträchtige Saisonabschlussveranstaltung zu gewinnen.

Hier das Einzeltableau der Herren in Turin