ATP Finals 2026: Alcaraz dreht Halbfinal-Krimi gegen Shelton

In einem hochklassigen und allzeit spannenden Halbfinale besiegte Carlos Alcaraz bei den ATP Finals 2026 in Turin nach einem Fehlstart den US-Amerikaner Ben Shelton im Tiebreak des dritten Durchgangs und legte damit die Basis für das Traumfinale gegen den topgesetzten Alexander Zverev, der im zweiten Halbfinale auf Daniil Medvedev treffen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 17:06 Uhr

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© Getty Images Nach verlorenem ersten Durchgang konnte sich Carlos Alcaraz im Halbfinale von Turin gegen Ben Shelton noch durchbeißen.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Knisternde Vorfreude war bei den ATP Finals in Turin allseitig zu spüren vor dem Halbfinal-Duell zwischen Carlos Alcaraz und Ben Shelton. Zwar lag der Spanier vor der Partie im direkten Vergleich mit 4:1 vorne, doch die letzten beiden Matches suggerierten eine ziemliche Ausgeglichenheit. Nachdem der US-Amerikaner Shelton im Viertelfinale der US Open in fünf Sätzen triumphieren konnte, revanchierte sich Carlitos in der vergangenen Woche im Endspiel des Masters-Turniers in Paris mit einem hartumkämpften Zweisatz-Erfolg.

Und auch heute war der 24-jährige Shelton vom Start weg bis unter die Haarspitzen motiviert. Nach einem Doppelfehler zum Start zog er das erste Aufschlagspiel mit vier Punkten in Folge und zeigte sich gleich bei Service des 23-jährigen Alcaraz präsent. Dieser leistete sich zwei schlampige Fehler in Folge, musste gleich seinen Aufschlag abgeben und sah sich in der Folge mit 2:4 im Rückstand. Im siebten Spiel hatte Shelton gegen den sich langsam steigernden Alcaraz eine kurze Schwächephase zu überstehen, konnte aber zwei laufende Breakbälle abwehren. Ansonsten zeigte sich der Linkshänder bei eigenem Aufschlag von seiner besten Seite und fixierte in einem Zu-Null-Spiel mit einem Ass den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt leistete sich Alcaraz diesmal keinen Fehlstart und ließ nun die ein oder andere spielerische Raffinesse folgen, während Shelton bei eigenem Service immer mehr unter Druck geriet. Beim Stand von 4:3 erarbeitete sich der spanische Davis-Cup-Spieler zwei laufende Breakchancen und packte gleich zu. In einem souveränen Aufschlagspiel erspielte sich der Weltranglisten-3. drei laufende Satzbälle und vollendete bei der zweiten Chance mit einem sehenswerten Rückhand-Passierschlag zum Satzgleichstand, quittiert mit dem ersten größeren emotionalen Gefühlsausbruch.

Im dritten Durchgang lieferten die beiden Protagonisten vom Start weg, trotz intensiver Ballwechsel, sichere Aufschlagspiele ohne irgendwelche Break-Möglichkeiten ab, weshalb erneut, wie beim Major in New York, der ultimative Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Dort offerierte Shelton bei eigenem Service einen Rahmentreffer auf der Vorhandseite und verlegte anschließend einen Volley zum 1:4 Zwischenstand. Ab dann war Alcaraz nicht mehr zu stoppen und besiegelte bei seinem ersten Matchball den 3:6, 6:3, 7:6 (1)-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

Im On-Court-Interview gab Alcaraz zum Besten: „Gegen einen Spieler wie Ben ist es natürlich extrem schwierig, gleich mit einem Break zurückzuliegen. Doch zum Glück konnte ich mich noch steigern und habe in der entscheidenden Phase richtig gutes Tennis gezeigt.“

In seinem zweiten Endspiel in Folge bei den ATP-Finals sieht sich Alcaraz dem Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gegenüber.

Hier die Ergebnisse der ATP Finals 2026 in Turin