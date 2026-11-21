ATP Finals 2026: Arevalo/Pavic knacken die zweifachen Major-Sieger Harrison/Skupski

Im Halbfinale der ATP Finals in Turin besiegten Marcelo Arevalo und Mate Pavic die zweifachen Saison-Grand-Slam-Champions Christian Harrison und Neal Skupsky in einem an Spannung kaum zu überbietenden Match in drei Sätzen und sind somit die potenziellen Finalgegner des DTB-Duos Kevin Krawietz/Tim Pütz, die im zweiten Semifinale auf die beiden Franzosen Albano Olivetti und Theo Arribage treffen werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 14:42 Uhr

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© Getty Images Mit einem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen die zweifachen Grand-Slam-Sieger Harrison/Skupski schafften Mate Pavic (l.) und Marcelo Arevalo bei den ATP Finals den Einzug ins Endspiel.

Wenn es nach dem Turnier-Momentum geht, konnten Christian Harrison und Neal Skupsky bei den ATP-Finals favorisiert in ihre Halbfinal-Begegnung gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic gehen, schließlich reiste das US-amerikanisch/britische Duo mit einem erreichten Finale beim Masters-Turnier in Paris an, während die Paarung aus El Salvador und Kroatien den Weg nach Turin mit drei Auftakt-Pleiten in Folge antrat. Zudem konnten sich Harrison/Skupsky in dieser Saison die Grand-Slam-Trophäen in Australien und New York sichern. Doch im bisherigen Final-Turnier spielten sich Arevalo/Pavic richtig in Form und holten sich mit drei Erfolgen den Sieg in der Gruppe Todd Woodbridge, während sich ihre Gegner in der Gruppe Mark Woodforde hinter den ungeschlagenen DTB-Siegern Kevin Krawietz und Tim Pütz hintenanstellen mussten.

Doch dass Vorhersagen im Doppel sich oft in Schall und Rauch auflösen, demonstrierten die vier Protagonisten im ersten Durchgang. Jeweils drei Break-Möglichkeiten gestatteten sie sich im ersten Durchgang gegenseitig, die jedoch alle nicht zum Ziel führten. Auch im entscheidenden Satz-Tiebreak ging es nach je einem Mini-Break in die Verlängerung, ehe der 36-jährige Arevalo mit einem zauberhaften Vorhand-Lob zum 12:10 die Satzführung herstellen konnte.

Auch im zweiten Akt gaben sich die vier Spieler bei eigenem Service fast keine Blöße. Beim Stand von 6:5 tat sich für Harrison/Skupski ein Satzball in Form eines Deciding-Points auf, dennoch musste erneut der Tiebreak die Entscheidung bringen. Dort hatten die zweifachen Major-Champions dann das Momentum auf ihrer Seite und konnten mit einem sicher gesetzten Vorhand-Volley des Briten den Satzausgleich besiegeln.

Auch im Match-Tiebreak legten Harrison/Skupski den besseren Start auf den Court und konnten sich eine 3:1-Führung erspielen. Doch dann legten Arevalo/Pavic einen Zwischenspurt mit fünf hintereinander gewonnenen punkten hin, ließen sich die Führung nicht mehr nehmen und Arevalo fixierte mit einem Aufschlag-Winner den 7:6 (10), 6:7 (7), 10:7-Erfolg nach 2:10 Stunden.

Im Endspiel bekommt es das an Position 4 geführte Duo entweder mit dem deutschen Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz oder mit dem französischen Duo Albano Olivetti/Theo Arribage zu tun.