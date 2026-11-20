ATP Finals: Medvedev fixiert Halbfinale gegen Zverev

Daniil Medvedev ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Frances Tiafoe als letzter Spieler in das Halbfinale der ATP Finals 2026 in Turin eingezogen. Dorrt trifft der Russe morgen auf Alexander Zverev.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 20.11.2026, 22:12 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev steht bei den ATP Finals 2026 im Halbfinale

Es kommt selten vor, dass die allerletzte Partie der Gruppenphase bei den ATP Finals noch entscheidenden Charakter hat. Aber 2026 war es wieder einmal so weit. UNd Daniil Medvedev behielt gegen Frances Tiafoe die Oberhand, besiegte den US-Amerikaner mit 6:3 und 6:4. Medvedev spielt morgen im zweiten Halbfinale (ab 20:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) gegen Alexander Zverev, der bislang mit drei Siegen und ohne Satzverlust durch das Turnier gekommen ist.

Dasselbe gilt für Carlos Alcaraz, der am Freitagnachmittag gegen Flavio Cobolli beim 6:4 und 6:1 keine Probleme hatte. Alcaraz trifft morgen um 14 Uhr in einer Neuauflage des Endspiels des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris auf Ben Shelton.

Medvedev 2026 noch nie gegen Zverev

Medvedev hatte ja schon vor ein paar Tagen erklärt, dass er mit der Tennissaison 2026 eigentlich durch sei. Aber eben in Turin noch antreten müsse. Mit den beiden Erfolgen gegen Cobolli am ersten Spieltag und nun eben gegen Tiafoe hat er nun mindestens ein weiteres Match vor sich. Gegen Alexander Zverev führt Medvedev im Head-to-Head mit 14:8-Siegen, in der laufenden Saison haben die beiden allerdings noch nicht gegeneinander gespielt.

Gegen Frances Tiafoe zog Daniil Medvedev Mitte des ersten Satzes davon, im zweiten Akt brachte das Break zum 5:4 die Entscheidung. Da wehrte sich Tiafoe nach Kräften, parierte zunächst drei Breakbälle Medvedevs, kassierte dann zwei Strafen wegen Spielverzögerung - und gab seinen Aufschlag doch noch ab. So verlässt “Big Foe” sein erstes ATP-Finals-Turnier mit ordentlich viel Preisgeld und einem Sieg gegen Flavio Cobolli im Gepäck.

Hier das Tableau in Turin