ATP Finals: Kann Alcaraz gegen Shelton auch wieder in den fünften Gang schalten?

Gegen Flavio Cobolli musste Carlos Alcaraz am gestrigen Freitag nicht seine ganz Kunst aufbieten. Das wird im heutigen Halbfinale gegen Ben Shelton (ab 14 Uhr live im TV bei Sky und in unserem Liveticker) anders werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.11.2026, 16:02 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz ist in Turin 2026 bislang unbesiegt

Nein, ganz auf dem Niveau von Roger Federer ist Carlos Alcaraz noch nicht angekommen. Der Schweizer Maestro hat ja ab einem bestimmten Zeitpunkt ins einer Karriere stets ein Heimspiel bestritten, egal in welchem Land, egal gegen welchen Gegner (ok: eine Partie gegen Novak Djokovic in Belgrad wäre atmosphärisch spannend gewesen, aber das hat sich nie ergeben).

Alcaraz jedenfalls wird weltweit immer freundlicher begrüßt, am Freitagnachmittag hatte er aber definitiv ein Auswärtsspiel gegen Flavio Cobolli zu bestreiten. Was sich, kleines Detail, auch darin äußerte, dass Alcaraz zwar als zweiter Spieler den Court betrat (als besser Klassierter entspricht das dem Protokoll), beim Einspielen aber schon vor Cobolli vom Platzsprecher noch einmal vorgestellt wurde.

Was angesichts des 6:4 und 6:1 letztlich egal war. Ohnehin hatte diese Partie keinen Einfluss mehr auf den weiteren Gang bei den ATP Finals 2026. Mit der kleinen Fußnote, dass man ja nicht so genau wusste, wie es um den linken Oberschenkel von Carlos Alcaraz bestellt ist. Genau genommen weiß das außer dem Spanier und seinem Team immer noch niemand, Alcaraz verzichtete im Grunde genommen darauf, auch nur zu einen Sprint anzusetzen.

Alcaraz hat das italienische Publikum noch nicht ganz erobert

Stattdessen hämmerte er die Bälle links und rechts an Cobolli vorbei ins Feld, manchmal war auch nur noch ganz wenig Linie dabei, aber erneut zeigte sich, dass die spielerischen Möglichkeiten von Carlos Alcaraz keine Limits kennen. Die italienischen Fans neigen bei Alcaraz nun nicht zu bedingungsloser Liebe, was sicherlich an dessen Rivalität zu Jannik Sinner liegt, aber in der Resignation im Stöhnen nach dem nächsten Winner von Alcaraz schwang auch etwas Ehrfurcht mit.

Nun könnte man sagen: Das Match war ein reiner Schaukampf, es ist um nichts gegangen. Aber das stimmt natürlich nur zum Teil. Denn die 200 Punkte, die es für den Sieg gab, hätte wohl auch Flavio Cobolli das gesamte nächste Tennisjahr mit sich durch die Tenniswelt genommen. So reist der Lokalmatador mit zero Zählern nach Bologna zum Davis Cup weiter, während Alcaraz (wie auch Alexander Zverev schon mal 600 Punkte auf der Habenseite für den Großteil des Jahres 2027 haben - in der Weltrangliste, nicht im Race.

Shelton mit guten Chancen im Halbfinale

Für Carlos Alcaraz geht es nun also zum dritten Mal in relativ kurzer Zeit gegen Ben Shelton. Bei den US Open konnte sich der US-Amerikaner und ein frühen Morgenstunden im Tiebreak des fünften Satzes durchsetzen, zuletzt in der Pariser La Defense Arena revanchierte sich Alcaraz im Endspiel. Die Verhältnisse in Turin bringen es mit sich, dass viel auf den Aufschlag ankommen wird. Und wenn Shelton da einen guten Tag hat, ist ihm auch der erstmalige Finaleinzug in Turin zuzutrauen. Andererseits darf man wohl davon ausgehen, dass Carlos Alcaraz am heutigen Samstag auch zu einem Sprint ansetzt, wenn dieser notwendig werden sollte.

Hier das Tableau in Turin