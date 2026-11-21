Next Gen ATP Finals: Italiener Pierluigi Basile erhält letzten Startplatz per Wildcard

Der 19-jährige Pierluigi Basile erhält die Wildcard für den letzten Startplatz bei den Next Gen ATP Finals 2026 und wird dadurch neben dem direkt qualifizierten Federico Cina als zweiter Italiener vor heimischer Kulisse in Reggio Calabria aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 14:49 Uhr

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© Getty Images Auf dem heiligen Rasen in Wimbledon präsentierte Pierluigi Basile bereits seine einhändige, feine Rückhandklinge.

Bislang dürfte Pierluigi Basile eher noch den Tennis-Insidern bekannt sein. Im Sommer konnte der Italiener auf heimischem Terrain mit dem ITF-M15-Turnier in Gubbio seinen ersten internationalen Titel bei den Herren einfahren und sich mittlerweile bis auf Rang 496 in der Weltrangliste spielen.

Doch bei den italienischen Tennisfans könnte der 19-Jährige schnell großen Anklang finden. Wie sein Landsmann Lorenzo Musetti agiert der Teenager mit einer einhändig geschlagenen Rückhand und könnte so für den ein oder anderen spielerischen Leckerbissen sorgen.

Federico Cina qualifiziert sich direkt

Direkt mit seinem Ranking im „Race to Reggio Calabria“ buchte dagegen Federico Cina seinen Startplatz für das Endturnier der Weltbesten in der Altersklasse U21. Mit spektakulären Resultaten machte der ebenfalls 19-Jährige in dieser Saison bereits auf sich aufmerksam und kletterte dadurch in der Weltrangliste auf Platz 135.

So konnte er im indischen Pune im Endspiel gegen den Briten Felix Gill insgesamt fünf Matchbälle abwehren, ehe er seinen ersten Challenger-Titel unter Dach und Fach bringen konnte. Auch sein erster Hauptfeld-Match-Erfolg auf Grand-Slam-Ebene wurde weltweit thematisiert, als er den ehemaligen Top-20-Spieler Reilly Opelka aus den USA in fünf Sätzen niederringen konnte.