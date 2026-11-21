ATP Finals: Krawietz/Pütz schrammen am Finaleinzug vorbei

Deutschlands Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz verliert im letzten gemeinsamen ATP-Finals-Match in drei knappen Sätzen. Damit verpasst das Duo den Einzug ins Finale.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 20:36 Uhr

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© Getty Images "Krapütz" im Halbfinale der ATP Finals

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat das Endspiel der ATP Finals auf dramatische Weise verpasst. Die Turniersieger von 2024 verloren einen Halbfinal-Krimi in Turin gegen die Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti mit 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:12 und können ihre gemeinsame Laufbahn auf der Tour nicht mit einem Titel krönen. Im packenden Match-Tiebreak vergaben Krawietz und Pütz drei Matchbälle.

Nach einer makellosen Gruppenphase mit drei Siegen in drei Spielen wehrten Krawietz und Pütz im Tiebreak des zweiten Satzes nervenstark drei Matchbälle ab, erspielten sich im Match-Tiebreak einen klaren Vorteil, den sie am Ende nicht nutzen konnten. Die Franzosen zeigten in den entscheidenden Momenten ihr bestes Tennis und zogen ins Finale ein. Krawietz und Pütz, die in ihrer gemeinsamen Tour-Karriere sieben Titel gewannen, dürfen sich trotzdem über 424.000 US-Dollar Preisgeld freuen.

Das Ende der gemeinsamen Reise

Das Duo trennt sich nach der Saison, Pütz (39) wird aus familiären Gründen kürzertreten. Krawietz (34) setzt seine Karriere an der Seite des Kroaten Mate Pavic fort. Pavic fordert mit seinem aktuellen Partner Marcelo Arevalo (El Salvador) am Sonntag im Endspiel Arribagé und Olivetti.

In Turin hatte das Duo aus Coburg und Frankfurt vor zwei Jahren den größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Krawietz und Pütz reisen nun weiter nach Bologna, um dort mit dem deutschen Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev nach dem Titel zu greifen. Dies wird ihr letzter gemeinsamer Auftritt sein.

Hier das Doppel-Tableau der Herren in Turin