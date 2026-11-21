Ehemaliger Schullehrer soll Jack Draper bei Comeback behilflich sein

Jack Draper setzt bei seinem neuerlichen Comeback-Versuch auf einen seiner ehemaligen Schullehrer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 14:46 Uhr

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© Getty Images Jack Draper hatte zuletzt großes Verletzungspech

Jack Draper setzt in der kommenden Saison auf ein neues Gesicht in seiner Trainerbox. Wie “The Times” am Donnerstag berichtete, soll Ben Haran dem Briten bei seinem Comeback behilflich sein. Zunächst haben sich die beiden auf eine Probezeit verständigt.

Haran trainierte Draper bereits, als dieser noch ein 11-jähriger Schüler an der Reed’s School in Cobham war. Nun wird der Brite eng mit Drapers derzeitigem Coach Andy Murray zusammenarbeiten.

Draper hatte in der jüngeren Vergangenheit mit großen Verletzungssorgen an seinem linken Schlagarm zu kämpfen und bestritt in der Saison 2026 nur 15 Matches. In der Weltrangliste liegt der 24-Jährige aktuell auf Position 155.