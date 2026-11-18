Zverev erneut von Ex-Freundin verklagt

Alexander Zverev muss sich erneut mit einer Klage seiner Ex-Freundin auseinandersetzen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 20:35 Uhr

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Wie die Anwälte des Weltranglistenersten am Mittwoch bestätigten, werde sich Zverev gegen die Vorwürfe verteidigen. Zverevs frühere Partnerin geht gegen eine Äußerung des Hamburgers in der französischen Zeitung L'Equipe vor, die sie als rufschädigend betrachtet - das bestätigte inzwischen auch das zuständige Gericht.

Die Klage gegen Zverev, der derzeit bei den ATP Finals in Turin um den Titel kämpft, sei am Mittwoch "erstmals förmlich zugestellt" worden, heißt es in einem Schreiben der Kanzlei Schertz Bergmann, das dem Sport-Informations-Dienst (SID) vorliegt. Und weiter: "Sollte die ihm vorgeworfene Äußerung tatsächlich in dieser Form gefallen sein, handelt es sich nach unserer Auffassung um eine zulässige, von Art. 5 Abs. 1 GG geschützte Meinungsäußerung."

Laut Zverevs Anwälten hätte der Sportstar durch seine Aussagen, sollten sie in der ihm vorgeworfenen Form gefallen sein, lediglich "seine persönliche Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass er alles in seiner Macht Stehende unternommen hat, um die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften, und seine Unschuld durch den Ausgang des Strafverfahrens als bestätigt ansieht."

Hintergrund sind Äußerungen in Bezug auf einen Prozess gegen den Tennisprofi vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten wegen angeblicher Körperverletzung, der im Juni 2024 ohne Urteil beendet worden war. Mit der auf eine außergerichtliche Einigung folgenden Einstellung des Verfahrens war eine Geldauflage von 200.000 Euro verbunden gewesen. Eine Verurteilung gab es damit nicht, mit der Zustimmung zur Zahlung war kein Schuldeingeständnis verbunden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Kurz nach seinem Titel bei den French Open 2026 wurde Zverev dann von L'Equipe auf die Vorwürfe angesprochen und mit der folgenden Aussage zitiert: "Ich habe alles getan, was ich konnte, und meine Unschuld wurde bewiesen." Zverevs Ex-Partnerin geht nun gegen diese Aussage und gegen die Behauptung, die Anschuldigungen hätten sich "als falsch erwiesen", vor.

"Diese Darstellung ist unzutreffend", heißt es in einem öffentlichen Schreiben ihrer Anwälte: "Die Äußerungen widersprechen zudem einer Vereinbarung, die beide Seiten nur wenige Wochen zuvor getroffen hatten: Danach sollten die Vorwürfe nicht öffentlich erörtert werden." Man fordere nun von Zverev eine Unterlassungserklärung sowie eine "Geldentschädigung".

"Die Einstellung eines Strafverfahrens gegen eine Zahlung von 200.000 Euro ist kein Freispruch", wird der zuständige Anwalt Michael Scheele in dem Schreiben der Kanzlei zitiert. "Herr Zverev wurde nicht für schuldig befunden, er wurde aber auch nicht für unschuldig erklärt. Deshalb kann er nicht behaupten, seine Unschuld sei bewiesen."

Das zuständige Landgericht Berlin II hat dem SID den Eingang der Klage am Mittwochabend bestätigt. "Einen Termin zur mündlichen Verhandlung hat das Landgericht noch nicht bestimmt. Derzeit läuft noch eine Frist für den Beklagten, zu der Klage Stellung zu nehmen", heißt es in dem Schreiben.